"أخفف ولا اتقل؟".. نصائح الأرصاد قبل خروجات شم النسيم غدا

بينما يستعد المصريون للاحتفال بأجواء شم النسيم، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ملامح طقس الغد، مؤكدة استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة. وأكدت أن تقلبات فصل الربيع تتطلب حذراً خاصاً عند الخروج للتنزه، وجهت الهيئة مجموعة من النصائح للمواطنين بشأن نوعية الملابس الملائمة لضمان احتفال آمن وممتع بعيد الربيع.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

أوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد طقساً مائلاً للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، بينما يكون حاراً على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، مع عودة الأجواء مائلة للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة:

حذرت الهيئة من ظهور شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحاً) قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

كما توقع الخبراء ظهور أتربة عالقة نهاراً على بعض المناطق المكشوفة من محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد.

ورصد التقرير نشاطاً للرياح تتراوح سرعتها بين (30 إلى 35 كم/س) على مناطق من السلوم وسيوة، بالإضافة إلى مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشار البيان إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، مما قد يؤدي لسقوط رذاذ خفيف بشكل عشوائي.

درجات الحرارة:

وفقاً للبيان، فمن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية للعظمى، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى ذروتها مسجلة 33 درجة مئوية، في حين تتراوح الصغرى ليلاً بين 14 و17 درجة مئوية على مختلف المناطق.