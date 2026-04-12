الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة على السواحل الشمالية وانخفاض في الرؤية

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكوّن شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية خلال الساعات الحالية، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية.

وأهابت الهيئة بقائدي المركبات ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بتعليمات المرور، خاصة على الطرق السريعة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المواطنين.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.



الظواهر الجوية المتوقعة

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، وأتربة عالقة على مناطق من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.