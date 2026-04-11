الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم السبت.. فيديو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

عرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرا بأسعار الذهب اليوم، السبت ، بالأسواق.

أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8205 جنيهًا.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7180 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6154 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 57440 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية والعربية: 

عرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بأسعار العملات الأجنبية اليوم، السبت.

جاءت أسعار العملات الأجنبية اليوم كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي: 

البيع: 53:18 

الشراء: 53:08

سعر اليورو:

البيع: 62:12

الشراء: 62:00 

سعر الجنيه الإسترليني: 

البيع: 71.33

الشراء: 71.18

سعر الريال السعودي:

البيع: 14.17 

الشراء: 14:14 

سعر الدرهم الإماراتي: 

البيع: 14.45

الشراء: 14:45

حالة الطقس اليوم السبت:

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس في مصر يشهد حالة من التذبذب الحراري بسبب التقلبات المعتادة في فصل الربيع، مما يخلق حالة من الغموض حول طقس عيد شم النسيم 2026.

 وبينت غانم خلال صباح الخير يا مصر  أن درجات الحرارة ستتراوح بين الدفء الشديد في النهار، والبرودة الملحوظة في الليل، وهو ما يجعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن نوع الملابس المناسبة لهذا التوقيت.

ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا: هل تستمر الموجة الحارة؟

موجة حرارية مفاجئة: قالت منار غانم إن البلاد ستتعرض بدءًا من اليوم السبت 11 أبريل إلى موجة حرارية تتصاعد تدريجيًا، مشيرة إلى أن الحرارة سترتفع في معظم المناطق، بما في ذلك السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أجواء حارة خلال شم النسيم:

 أكدت غانم أن شم النسيم 2026 سيتزامن مع ذروة هذه الموجة الحارة، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في جنوب البلاد إلى ما يقارب 40 درجة مئوية.

الكتلة الهوائية القادمة: ما تأثيرها على الطقس؟

قالت غانم إن الكتلة الهوائية الحارة القادمة من شبه الجزيرة العربية ستؤثر بشكل واضح على معظم أنحاء مصر، بالتزامن مع منخفض السودان الموسمي الذي يعزز من ارتفاع درجات الحرارة.

 هذه الظروف تؤدي إلى أجواء حارة قد تؤثر على الأنشطة اليومية للمواطنين خلال النهار، بينما يظل الليل باردًا نسبيًا.


 


 

أسعار الذهب سعر الدولار درجات الحرارة الأرصاد

