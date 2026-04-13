الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حالة الطقس.. تحذير عاجل للسائقين: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق السريعة والزراعية

طقس اليوم
إسلام خالد

​أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تنبيه هام لكافة قائدي المركبات بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، حيث تشهد بعض المناطق ظهور شبورة مائية كثيفة تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية.

تفاصيل تحذير الشبورة المائية 

​وفقاً للبيان الصادر، فإن ظاهرة الضباب أو الشبورة المائية ستكون أكثر حدة في الأماكن التالية:

​الطرق الزراعية: خاصة في الساعات الأولى من الصباح المتأخر والليل.

​الطرق السريعة: التي تربط بين المحافظات والمدن الكبرى.

​المناطق القريبة من المسطحات المائية: مثل ضفاف الأنهار والبحيرات والمناطق الساحلية.

نصائح السلامة للقيادة أثناء الضباب

​نظراً لخطورة انخفاض الرؤية، شددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية على ضرورة توخي الحذر الشديد واتباع تعليمات السلامة المرورية التالية:

  • ​تقليل السرعة: الالتزام بالسرعات المقررة والمناسبة لمستوى الرؤية الحالي.
  • ​استخدام الأنوار: تشغيل مصابيح الشبورة (الضباب) وتجنب استخدام الضوء العالي الذي قد يعكس الرؤية.
  • ​ترك مسافة أمان: زيادة المسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك لتجنب التصادم المفاجئ.
  • ​فتح النوافذ قليلاً: لمنع تكثف البخار داخل السيارة وتحسين القدرة على سماع أصوات التنبيه الخارجية.

تنويه هام

 يجب على المسافرين عبر الطرق السريعة متابعة التحديثات اللحظية لحالة الطقس قبل التحرك، والالتزام بتعليمات رجال المرور المتواجدين على الطرق لضمان سلامة الجميع.

حالة الطقس المتوقعة اليوم 

​وبعيداً عن تحذيرات الشبورة، كشفت تقارير الأرصاد الجوية عن تطورات درجات الحرارة، وجاءت كالتالي:

اليوم الإثنين 13 أبريل: استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

​ حالة الطقس

يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، بينما يكون حاراً على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وصولاً إلى شمال الصعيد، أما في جنوب الصعيد، فيكون الطقس شديد الحرارة.

درجات الحرارة

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى اليوم 28 درجة مئوية 

حميد الشاعري
