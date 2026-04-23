وزير الرياضة: تقديم الدعم الكامل لنجوم المنتخبات المصرية واللاعبين القدامى

التقي وزير الشباب والرياضة ، جوهر نبيل ، صباح اليوم الخميس ، بمجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية قدامي الرياضيين، برئاسة الكابتن احمد شوبير وبحضور كلا من الكابتن عبد العزيز عبد الشافي "زيزو " ، صلاح دندش ، محمد الجرجاوي، وليد عبد السلام .

وتطرق اللقاء الي استعراض أعضاء مجلس الجمعية لأهم الأنشطة والملفات التي تمت حيال دعم ورعاية نجوم الكرة السابقين .

واثني جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة ، علي جهود الجمعية المصرية للاعبين القدامي ودورها الملموس في تحسين أوضاع أعضائها ، مشيرا الي أهمية البحث عن آليات اخري تضمن الاستدامة في ضمان موارد ثابتة للجمعية للصرف منها علي متطلبات اللاعبين القدامي وهو ما تم مناقشته والتطرق اليه في لقاء اليوم .

واكد وزير الشباب والرياضة ، علي ان هناك العديد من النجوم القدامي الذين يملكون مكانة خاصة في قلوب الجماهير المصرية ، والذين ادخلوا البهجة والسرور علي قلوب الكثير من الجمهور في السابق ، كما قدموا للرياضة المصرية الكثير .

مؤكدا " جوهر " علي دعم الدولة الكامل من خلال وزارة الشباب والرياضة وذلك بالتعاون مع الجمعية من اجل دعم نجوم المنتخبات المصرية القدامي .