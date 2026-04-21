وزير الرياضة يبحث الاستعدادات لليوم العالمي للملكية الفكرية

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية (EGIPA)، لبحث الاستعدادات الخاصة بالاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "الرياضة"، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز نشر ثقافة الملكية الفكرية في المجال الرياضي.

وتناول اللقاء أوجه التنسيق المشترك لتنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة التوعوية المرتبطة بهذه المناسبة، بما يسهم في نشر الوعي بأهمية الملكية الفكرية داخل الوسط الرياضي، والتأكيد على دورها في دعم الابتكار والإبداع، وبناء الإنسان، وتنمية قدرات النشء والشباب.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية، ودعم منظومة العمل الرياضي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.