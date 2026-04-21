وزير الرياضة يهنئ رنيا المشاط لتعيينها وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة وأميناً تنفيذياً لـ"الإسكوا"

قدّم وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، والعاملون بالوزارة، خالص التهاني للدكتورة رانيا المشاط، بمناسبة صدور قرار تعيينها وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة، وأميناً تنفيذياً للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس بوضوح تنامي الثقة الدولية في الكفاءات المصرية وقدرتها على قيادة كبرى المؤسسات الأممية، وهو ما يأتي امتداداً للدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في المحافل الدولية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن تولي الدكتورة رانيا المشاط هذا المنصب الرفيع يُعد استحقاقاً دولياً يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة المصرية في المحافل العالمية، ويجسد نجاحها المستمر في إعداد كوادر وطنية تمتلك الخبرات والمؤهلات اللازمة لصياغة رؤى التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشار جوهر نبيل إلى أن الدكتورة رانيا المشاط تمثل نموذجاً ملهماً للمرأة المصرية والقيادة الناجحة، لما تمتلكه من سجل حافل بالعطاء وإسهامات بارزة في مجالات الاقتصاد والتعاون الدولي، معتبراً أن هذا التعيين يُعد تتويجاً لمسيرة مهنية اتسمت بالاحترافية والإنجازات الملموسة.