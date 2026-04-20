وزير الرياضة يهنئ المنتخب الوطني للتجديف بحصده 3 ميداليات في بطولة ليدو فيليبي

هنأ وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي والمنتخب المصري للتجديف الشاطئي بعد تحقيقه ثلاث ميداليات متنوعة خلال مشاركته في بطولة ليدو فيليبي الدولية بإيطاليا، التي أُقيمت خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل الجاري.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز يعكس تطور مستوى التجديف الشاطئي المصري وقدرة اللاعبين على المنافسة بقوة في المحافل الدولية، مشيدًا بالأداء المتميز والروح القتالية التي ظهر بها أبطال المنتخب، ومؤكدًا استمرار دعم الوزارة للمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

وجاءت حصيلة مصر ميداليتين ذهبيتين عبر ريماس أسامة في فردي الناشئين تحت 19 عامًا، والثنائي يوسف سلامة وعلياء علي في الزوجي المختلط، إضافة إلى ميدالية برونزية حققها يوسف سلامة في فردي الناشئين.

كما حقق لاعبو المنتخب مراكز متقدمة، أبرزها المركزان الرابع والخامس في منافسات الفردي، إلى جانب تأهل عدد من اللاعبين إلى دور الـ16، في بطولة قوية تُعد إحدى المحطات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.