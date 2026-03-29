قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

اعتماد نتائج انتخابات الاتحاد العربي للتجديف

شريف القماطي
حسام الحارتي

أعلن اتحاد الاتحادات الرياضية العربية برئاسة اللواء أحمد ناصر، عن اعتماد نتائج انتخابات الاتحاد العربي للتجديف، وذلك عقب اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد أمس السبت  عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور ممثل الاتحاد وبمشاركة أعضاء الجمعية العمومية، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع.

وجاءت نتائج الانتخابات لتسفر عن فوز شريف القماطي (مصر) بمنصب رئيس الاتحاد العربي للتجديف، إلى جانب تشكيل مجلس إدارة جديد يضم نخبة من الكفاءات العربية، حيث تم انتخاب ناصر عبد الرحيم (المغرب) نائباً للرئيس عن إفريقيا، وحسان رستم (لبنان) نائباً للرئيس عن آسيا، فيما ضمت عضوية المجلس كلّاً من عيسى يوسف الفاوي (البحرين)، خلدون أبو سليم (فلسطين)، راشد ماجد السليطي (قطر)، وسعيد محمد (الصومال)، إضافة إلى نوال هزاري (المغرب) نائباً للرئيس عن العنصر النسوي.

وأكد الاتحاد أن اعتماد نتائج الانتخابات يأتي استناداً إلى محضر الاجتماع ووفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، مشيراً إلى أن الاتحاد العربي للتجديف يُعد الجهة الوحيدة المعترف بها من قبل اتحاد الاتحادات الرياضية العربية لإدارة شؤون رياضة التجديف على مستوى الوطن العربي.

كما شدد البيان على تعميم القرار على الاتحادات الرياضية الوطنية واللجان الأولمبية العربية، للاعتراف بمجلس الإدارة المنتخب ممثلاً رسمياً لرياضة التجديف في الدول العربية، بما يعزز من تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها في المنطقة.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة في دعم مسيرة الاتحاد العربي للتجديف، متمنياً التوفيق لمجلس الإدارة الجديد في تحقيق تطلعات الأسرة الرياضية العربية.

كما بعث اتحاد الاتحادات الرياضية العربية برئاسة اللواء أحمد ناصر، خطاب تهنئة رسمي إلى اللواء شريف القماطي بمناسبة انتخابه رئيسًا للاتحاد العربي للتجديف، معربًا فيه عن خالص التهاني له ولأعضاء مجلس الإدارة الجديد، إثر نيلهم ثقة الجمعية العمومية خلال اجتماعها الذي عُقد في 28 مارس 2026 للدورة 2026–2029.

وأشاد الاتحاد في خطابه بالجهود المتميزة والعطاء الكبير الذي بذله القماطي وزملاؤه في دعم وتطوير رياضة التجديف، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على مواصلة العمل والارتقاء باللعبة على مستوى الوطن العربي، ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد في مهامهم خلال المرحلة المقبلة.

اتحاد الاتحادات الرياضية العربية اللواء أحمد ناصر انتخابات الاتحاد العربي للتجديف ناصر عبد الرحيم

