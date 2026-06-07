مورينيو يضع برناردو سيلفا على رأس أولوياته في ريال مدريد

عاد اسم البرتغالي برناردو سيلفا ليتردد بقوة داخل أروقة ريال مدريد، بعدما أشارت تقارير إسبانية إلى أن اللاعب أصبح أحد الأهداف التي تحظى باهتمام خاص ضمن المشروع الرياضي الجديد المنتظر في النادي الملكي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مستقبل نجم مانشستر سيتي بات مفتوحًا على جميع الاحتمالات خلال الفترة المقبلة، في ظل تحركات يقودها وكيله خورخي مينديز لدراسة العروض المتاحة تمهيدًا لرحيل محتمل عن الفريق الإنجليزي بعد سنوات حافلة بالإنجازات.

وبحسب التقرير، فإن جوزيه مورينيو، المرشح لتولي القيادة الفنية لريال مدريد، يرى أن برناردو سيلفا يمتلك المواصفات التي يحتاجها الفريق في وسط الملعب، سواء من ناحية الخبرة أو القدرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب البرتغالي كان مطروحًا على طاولة ريال مدريد في أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية، إلا أن الصفقة لم تكتمل، قبل أن يعود اسمه مجددًا إلى دائرة الاهتمام مع التغييرات المرتقبة داخل النادي.

وفي الوقت نفسه، لا يقتصر الاهتمام ببرناردو على ريال مدريد فقط، إذ لا يزال برشلونة يتابع وضع اللاعب عن كثب، بينما يحتفظ أتلتيكو مدريد باهتمامه تحسبًا لأي تطورات قد تطرأ خلال سوق الانتقالات.

ويأتي ذلك بعدما واصل سيلفا تقديم مستويات مميزة بقميص مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي، محافظًا على مكانته كأحد أبرز لاعبي الوسط في الكرة الأوروبية، وهو ما يجعله هدفًا جذابًا للعديد من الأندية الكبرى الباحثة عن تدعيم صفوفها بعناصر صاحبة خبرة وجودة عالية.