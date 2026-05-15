غلق وتشميع محطة وقود بأسوان بعد ضبط تهريب سولار وبنزين

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان برفقة اللجنة المختصة فى كشف وضبط واقعة تصرف غير قانونى فى الكميات المخصصة لإحدى محطات الوقود بمطلع المدينة الصناعية الجديدة ، وذلك عقب ورود بلاغات وشكاوى تفيد بقيام المسئولين عن المحطة بالتلاعب فى كميات السولار والبنزين لتحقيق مكاسب غير مشروعة .

جاء ذلك فى إطار الجهود المكثفة التى تنفذها الدولة لإحكام الرقابة على منظومة تداول المواد البترولية والتصدى لمحاولات التلاعب والإتجار غير المشروع بالوقود والمحروقات.

تفاصيل الواقعة :

أسفرت أعمال الفحص والمعاينة الميدانية عن ضبط وسيلة تهريب غير قانونية داخل المحطة ، حيث تبين قيام القائمين عليها بتركيب ماسورة متصلة بخزانات وصهاريج السولار والبنزين ، يتم من خلالها تهريب الوقود إلى غرفة خلفية بالمحطة بعيداً عن منظومة التوزيع الرسمية ، فى محاولة للإستفادة غير المشروعة من الكميات المخصصة للمواطنين .

الإجراءات الفورية



على الفور تم إصدار قرار بالغلق الفورى وتشميع المحطة ، مع التحفظ على الموقع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

كما تم التوجيه بإحالة المسئولين عن المحطة إلى النيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتنفيذ أقصى العقوبات الحازمة ضد كل من يثبت تورطه فى الإضرار بمقدرات الدولة أو التلاعب فى منظومة توزيع المواد البترولية .

وتواصل الأجهزة التنفيذية والرقابية بمحافظة أسوان تنفيذ حملات مكثفة لضبط منظومة تداول الوقود ، والتعامل الفورى مع أى مخالفات أو محاولات تهريب أو إستغلال ، بما يحقق الإنضباط الكامل داخل محطات التموين ويضمن تقديم خدمة آمنة ومنتظمة للمواطنين .