الإشراف العام
محافظ أسوان يدشن حملة تشجير بطريق السادات لتحويله إلى أخضر

محمد عبد الفتاح

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتدشين حملة التشجير بالميادين الجديدة بطريق السادات ، وذلك ضمن مبادرة " أسوان بشبابها أجمل " ، بهدف تحويله إلى نموذج للطريق الأخضر بما يعكس الوجه الحضارى للمحافظة .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة. 

جوهر المبادرة

تستهدف الحملة زراعة 2000 شجرة متنوعة من أشجار الظل الخيمية المزدهرة بطريق السادات والميادين المحيطة به بما يسهم فى تحسين البيئة العامة وزيادة المساحات الخضراء والحد من التلوث البصرى والبيئى .

ويأتى ذلك ضمن 30 ألف شجرة تم زراعتها على مدار الشهور الماضية بمحيط مسجد بدر بالطابية والشوارع المختلفة، وتم توفير مصادر الرى لتحقيق الإستدامة لها. 

مشاركة مجتمعية وشبابية واسعة

شهدت الفعاليات مشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة، حيث شارك السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والدكتورة ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية، إلى جانب شباب المتطوعين وقادرون بإختلاف من ذوى الإعاقة المشاركين بالمبادرة، والعديد من أهالى أسوان، فى مشهد يعكس روح التعاون والعمل الجماعى داخل المجتمع الأسوانى .

دعم مؤسسي للمبادرات الشبابية

تأتى المبادرة فى إطار توجه محافظة أسوان لدعم المبادرات المجتمعية كأداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تعكس نموذجاً متكاملاً للتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى، بما يعزز قيم الولاء والإنتماء والعمل التطوعى، ويبرز الدور الإيجابى للشباب فى أعمال التطوير والتجميل بالمجتمعات المحلية .

تكامل مع إستراتيجية العمل الأهلى بالمحافظة

تُجسد المبادرة ترجمة عملية لمحاور إستراتيجية العمل الأهلى بمحافظة أسوان، من خلال عدة قطاعات رئيسية تشمل:

قطاع التنمية العمرانية والتنمية الحضرية والبنية الأساسية: عبر تحسين المظهر الحضارى وتجميل الطرق والميادين العامة .

قطاع تنمية الإقتصاد والمجتمع المحلى: من خلال تعزيز ثقافة العمل التطوعى وتنمية مهارات الشباب ودعم المشاركة المجتمعية .

قطاع البيئة والتكيف المناخى والتنمية الخضراء: عبر زيادة الرقعة الخضراء ونشر الوعى البيئى والحفاظ على البيئة المحلية .

قطاع التنمية السكانية والإجتماعية والصحية والرعاية المتكاملة: من خلال دعم التماسك المجتمعى وتعزيز السلوكيات الإيجابية والصحية .

الخلاصة: تؤكد مبادرة " أسوان بشبابها أجمل " على توجه محافظة أسوان نحو دعم التنمية المستدامة وتحويل الطرق والمناطق العامة إلى مساحات خضراء حضارية، بما يعزز جودة الحياة ويكرس دور الشباب كشريك أساسى فى بناء وتجميل المجتمع .

