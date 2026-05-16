الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعليمات عاجلة من رئيس جامعة القاهرة بشأن امتحانات نهاية العام

انهت جامعة القاهرة جميع استعداداتها لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، وذلك في إطار حرصها على انتظام العملية الامتحانية، والالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المعتمدة، بما يضمن توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة للطلاب.

توجيهات عاجلة من رئيس جامعة القاهرة 

ووجه الدكتور محمد سامي عبدالصادق، عمداء الكليات والمعاهد بإعلان جداول الامتحانات في صورتها النهائية قبل بدء الامتحانات بوقت كاف، بما يتيح للطلاب الاستعداد الجيد، مؤكدًا أهمية التزام أعضاء هيئة التدريس بمواصفات الورقة الامتحانية وفق النموذج المعتمد من مجلس الجامعة، وأن تكون الأسئلة في مستوى الطلاب وفي الموضوعات التي تم تدريسها فعليا.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة الالتزام الكامل بقرارات مجلس الجامعة المنظمة للعملية الامتحانية، خاصة ما يتعلق بآليات طباعة الامتحانات وتأمين سريتها، وحظر دخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل تكنولوجية داخل اللجان، لما قد يترتب على ذلك من مساءلة قانونية وتوقيع العقوبات المقررة، مع التأكيد على عدم استخدام القائمين على شئون اللجان والمراقبين للهواتف المحمولة أثناء سير الامتحانات.

كما شدد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، على ضرورة مراعاة ظروف الطلاب من ذوي الإعاقة وطلاب الدمج، وتقديم كافة التيسيرات المقررة لهم وفق القواعد المنظمة، والالتزام بإعلان نتائج الامتحانات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ انتهاء الامتحانات، مع التأكيد على وجود فاصل زمني مناسب بين آخر محاضرة وبداية الامتحانات.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن رئيس الجامعة وجه بتشكيل لجنة طوارئ بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس القسم المختص أو من ينوب عنه، وذلك لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أية مشكلات طارئة أثناء انعقادها، على أن يكون للجنة الصلاحيات اللازمة لاتخاذ ما يلزم من قرارات، بما في ذلك إلغاء أو تعديل أي سؤال يثبت مخالفته للضوابط المقررة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم التأكيد على تفعيل دور لجان الممتحنين، والتشديد على تواجد أستاذ المادة أو من ينوب عنه من نفس التخصص داخل اللجان منذ بدء الامتحان وحتى نهايته، وأن تكون الأسئلة متناسبة مع زمن الإجابة ومراعية لمستويات الطلاب المختلفة، مع الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية من حيث الشكل والمضمون، وعدم سفر أعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات، وتوفير عدد كافٍ من المراقبين داخل اللجان.

