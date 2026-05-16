الداخلية السعودية تتخذ إجراءً عاجلاً يخص الحجاج.. ما الجديد؟
تسريبات تكشف عن العميل الذكي Gemini Spark لإدارة حياتك الرقمية
مواعيد مباريات اليوم السبت16-5-2026 والقنوات الناقلة | كل الدوريات
إبراهيم عبدالخالق: الزمالك سيهزم اتحاد العاصمة ويفوز بالكونفدرالية
الأعمال المستحبة في عشر ذي الحجة.. لا تفوت خير أيام الدنيا واغتنم أفضل الأذكار
ماذا يحدث ؟ سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم
أجواء حارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت
مشروع قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي على طاولة النواب.. غدا
لماذا يزداد ألم المفاصل مع التكييف؟.. نصائح لتقليل تأثير البرودة على الجسم
سفير مصر في فرنسا : الموسم الثقافي بمارسيليا يجسد عمق الروابط التاريخية بين شعوب المتوسط
فاروق فلوكس: لم أعتزل الفن .. والأعمال الوطنية الأقرب إلى قلبي | خاص
بعد 11 شهرا.. وزير الحرب الأمريكي يستقبل جيرالد فورد بعد انتهاء مهمتها
تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف عن العميل الذكي Gemini Spark لإدارة حياتك الرقمية

احمد الشريف

كشفت تسريبات برمجية من داخل النسخة التجريبية الأحدث لتطبيق جوجل، عن استعداد العملاق الأمريكي لإطلاق عميل ذكي خارق يحمل اسم "Gemini Spark"، في خطوة ثورية تستهدف تحويل "جميني" من مجرد مساعد ذكي تقليدي يجيب على الأسئلة، إلى مدير أعمال افتراضي يعمل في الخلفية على مدار الساعة لإنجاز المهام الرقمية المعقدة دون تدخّل بشري مستمر.

عميل مستقل لإنجاز المهام المتعددة

تستهدف جوجل من خلال ميزة "Gemini Spark" (التي رصدها الخبراء داخل التطبيق تحت اسم "العميل المستقل" أو AI Agent) نقلة نوعية في إنتاجية المستخدم، حيث لن ينتظر النظام تلقي الأوامر واحداً تلو الآخر؛ بل سيعمل ذاتياً في الخلفية. 

وتوضح شاشات الإعداد المسربة أن العميل الجديد يمتلك القدرة على تنظيف صندوق بريد "Gmail" من الرسائل غير المرغوب فيها، وإلغاء الاشتراك في القوائم البريدية المزعجة، وتلخيص ملفات الاجتماعات الكبرى، بالإضافة إلى صياغة موجز إخباري يومي مخصص وفقاً لاهتمامات المستخدم.

تكامل مع التطبيقات وصناعة "المهارات"

يعتمد نظام "Spark" على دمج كامل للبيانات القادمة من التطبيقات المتصلة، وجداول المواعيد، وسجل الدردشة، والمواقع التقنية التي يسجل المستخدم دخوله إليها، فضلاً عن تحديد الموقع الجغرافي. 

وأظهرت لقطات الشاشة المسربة ميزة مذهلة تتيح للمستخدمين ابتكار "مهارات" (Skills) خاصة وتكرارية، تشبه فكرة المشروعات المخصصة، حيث يمكن تعليم العميل الذكي كيفية صياغة التقارير الأسبوعية بأسلوب محدد، ليقوم بسحب البيانات المطلوبة من "Google Docs" و"Drive" وتجهيزها تلقائياً بالكامل.

تحذيرات الخصوصية وإدارة المخاطر البرمجية

تضمنت شروط الاستخدام الواردة في النسخة التجريبية تحذيرات صريحة من جوجل تشير إلى أن "Gemini Spark" لا يزال في طوره التجريبي، وأنه رغم تصميمه لطلب الإذن في العمليات الحساسة، إلا أنه قد يقوم في بعض الأحيان بمشاركة بيانات مخصصة أو إتمام عمليات شراء على الويب دون طلب إذن مباشر في كل خطوة. 

وحرصت جوجل على إتاحة خيارات أمنية في الإعدادات تمنح المستخدم القدرة على مسح بيانات المتصفح المحفوظة، وتحديد سقف الصلاحيات الممنوحة للعميل الذكي لمنع أي تسريب للمعلومات الشخصية مع الأطراف الثالثة.

خاتمة

يمهد تسريب نظام "Gemini Spark" الطريق لحدث تقني ساخن خلال فعاليات مؤتمر "Google I/O 2026" الأسبوع المقبل، حيث يبدو أن جوجل قررت خوض معركة تكسير عظام مباشرة مع أنظمة "Claude Cowork" الصاعدة؛ وبوصول هذه التقنية الفائقة، يقترب البشر أكثر من أي وقت مضى من العيش في عالم تدار فيه شؤونهم الرقمية بالكامل عبر عقول اصطناعية لا تنام.

لماذا يزداد ألم المفاصل مع التكييف؟
عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن
أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة
هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟
