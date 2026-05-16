استشهاد 7 أشخاص وعشرات المصابين في غارات إسرائيلية على غزة

‏أفادت وسائل اعلام قلسطينية باستشهاد 7 أشخاص وعشرات المصابين في الغارات الإسرائيلية على شقة سكنية وسيارة مدنية غربي مدينة غزة.

وكانت تقارير إسرائيلية كشفت أن العملية التي استهدفت عز الدين حداد في مدينة غزة نُفذت بمشاركة ثلاث طائرات مقاتلة، استخدمت خلالها 13 قذيفة لاستهداف مبنى قيل إنه كان يتحصن داخله.



وبحسب التقارير، جاء الهجوم ضمن محاولة إسرائيلية لاغتيال حداد، أحد أبرز قادة الجناح العسكري لحركة حماس، وسط تقديرات أمنية إسرائيلية تشير إلى وجود «مؤشرات أولية» على نجاح العملية، دون إعلان رسمي حتى الآن بشأن مصيره النهائي.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن الجيش الإسرائيلي شنّ هجومًا على عز الدين الحداد، قائد الجناح العسكري لحركة حماس وأحد مهندسي 7 أكتوبر، في مدينة غزة.

وجاء في البيان أيضًا: "كان الحداد مسؤولاً عن قتل واختطاف وإيذاء آلاف المواطنين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي، لقد احتجز رهائننا بوحشية بالغة، وشنّ أعمالًا إرهابية ضد قواتنا، ورفض تنفيذ الاتفاق الذي قاده الرئيس الأمريكي ترامب لنزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح، هذه رسالة واضحة إلى جميع القتلة الذين يسعون إلى قتلنا: عاجلاً أم آجلاً، ستلحق بكم إسرائيل."

