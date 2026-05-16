السلطات الأمريكية تعلن القبض على قيادي بارز في كتائب حزب الله العراقية

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم (السبت) ، اعتقال القيادي البارز في كتائب حزب الله العراقية محمد باقر السعدي ونقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.

وأوضحت السلطات الأمريكية ـ حسبما أوردت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية ـ أنه تم توجيه تهم الإرهاب إلى السعدي بسبب أنشطته مع كتائب حزب الله العراقي والحرس الثوري الإيراني.

وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن السعدي متهم بتوجيه آخرين لمهاجمة مصالح أمريكية وإسرائيلية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا، لافتةً إلى أن السعدي متهم بالتخطيط لما لا يقل عن 18 هجومًا في أوروبا وحدها.