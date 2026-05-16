قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستارمر تحت الضغط.. مؤشرات أزمة سياسية تتصاعد داخل بريطانيا
أمير هشام: الأهلي يواجه منافسة على بنجديدة.. ولا تفاوض مع الدهشوري
سفير الجزائر في القاهرة : كرة القدم دائما تقرب بين الشعوب
رئيس الوزراء يجري جولة ميدانية لتفقد أعمال إعادة تطوير عدة مناطق بالقاهرة اليوم
هل الطواف في الطوابق العلوية مثل صحن الكعبة؟.. تعرف على الحكم والثواب
البرلمان يحسم مصير مد الدورة النقابية للمنظمات العمالية.. غدا
محمود حجازي: سألتزم الصمت من أجل ابني..وطليقتي لم تعطيني دعماً مالياً
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين خلال حريق بمصنع أخشاب بولاية مين الأمريكية
فوز ضمك على الفيحاء 3-0.. تعادل التعاون و الرياض 1-1 بالدوري السعودي
مواقيت الصلاة في القاهرة ومدن ومحافظات مصر اليوم السبت 16مايو 2026
أمير هشام: مدير تعاقدات الأهلي يبدأ تسويق الرباعي الأجنبي المعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مركز السينما العربية يضع القيادات النسائية في صدارة ندوة مهرجان كان

مركز السينما العربية يضع القيادات النسائية العربية في الصدارة في ندوة "نساء في القيادة" بمهرجان كان
مركز السينما العربية يضع القيادات النسائية العربية في الصدارة في ندوة "نساء في القيادة" بمهرجان كان
أوركيد سامي

قدم مركز السينما العربية (ACC)، بالتعاون مع سوق الأفلام (Marché du Film) بمهرجان كان السينمائي، ندوة بعنوان "نساء في القيادة: القيادة وصنع القرار في المنطقة" على Palais Stage، والتي جمعت نخبة من أبرز القيادات النسائية في العالم العربي اللواتي يُساهمن حالياً في تشكيل ملامح صناعة السينما.


وسلط نقاشهن الضوء على واقع التعامل مع الاستراتيجيات المعقدة للمنصات المتعددة، والحضور المتزايد لقصص النساء، وأهمية الحفاظ على الهوية الثقافية بالتوازي مع الوصول إلى الجمهور العالمي، وبناء هياكل مستدامة في الأسواق الناشئة، وتمكين الأجيال الجديدة من المواهب، ووضع السرديات العربية الأصيلة على المنصات العالمية.


وخلال الندوة التي أدارتها ميلاني جودفيلو، كبار مراسلي السينما العالمية في موقع Deadline، تحدثت سمر عقروق، المديرة التنفيذية لاستوديوهات MBC والمديرة العامة للإنتاج في مجموعة MBC:، عن مدى تعقيد عملية صنع القرار في بيئة المنصات المتعددة الحالية، وقالت: "أعتقد أن اليوم معقد بالنسبة لصنع القرار، فنحن نعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمنصات، والتلفزيون، وما إلى ذلك. وعندما نُقيّم مشاريعنا، نطرح أسئلة مثل: من هو الجمهور؟ وأين ينتمي هذا القالب الفني تحديداً بشكل طبيعي؟"، مؤكدة على أهمية تحقيق التوازن بين ملاءمة المحتوى وحجم الانتشار.


كما أشارت أيضاً إلى أن "القصص التي تسافر وتنتشر الآن هي تلك المتجذرة بعمق"، مشددة على الحاجة إلى الحفاظ على الهوية الثقافية مع الارتقاء بالمحتوى ليتوافق مع المعايير الدولية.


وفي إطار مشاركتها لرحلة بناء صناعة مستدامة من الصفر، استرجعت بافي ياسين، المؤسسة ورئيسة لجنة كردستان للأفلام، تجربتها قائلة: "لم تكن لدينا صناعة سينما، لذلك خطرت لي هذه الفكرة المجنونة: نحن بحاجة إلى صناعة مستدامة. استغرق الأمر عشر سنوات من الضغط والتحدث مع كل رجل في السلطة، ولكن في النهاية نجح الأمر. الآن أصبح لدى كردستان لجنة للأفلام، وبدأ الناس ينظرون إليها كوجهة للتصوير واكتشاف المواهب"، وهو ما يوضح حجم المثابرة المطلوبة لتأسيس هياكل جديدة للسينما الإقليمية.


وتأكيداً على التحول في طبيعة التمثيل وملاحظة أن قصص النساء أصبحت الآن أكثر حضوراً من أي وقت مضى في منطقتنا، صرحت باهو بخش، الرئيس التنفيذي والمنتجة في ريد ستار فيلمز: "نحن محاطون بقصص النساء أكثر من ذي قبل. في رد ستار، ندرك أن للمرأة منظوراً مختلفاً تماماً كان يفتقر إلى التمثيل الكافي في الماضي"، بحسب توضيحها.


وفي الوقت نفسه، أكدت ميادة الحركي، المؤسسة والمنتجة في The Storytellers، على الوجود المتنامي للمرأة في الصناعة، مشيرة إلى أن هناك "المزيد من النساء في صناعة السينما الآن، بل أكثر بكثير من ذي قبل".


وتابعت المنتجة رولا ناصر، مؤسسة Imaginarium Films، لتتحدث عن رعاية المواهب الجديدة في الأردن والوجود المتزايد للمرأة في مواقع التصوير وضمن طواقم العمل، على الرغم من أن عدد النساء في مجال الإخراج أقل، حيث قالت: "نحن نواصل البحث عن المواهب وتدريب الجيل القادم".


وأضافت أيضاً أنه لا يزال "من الصعب جداً رواية قصص النساء في العالم العربي". ومع ذلك، شددت على أن دور المنتجين هو إلهام الآخرين والبقاء منفتحين على القصص التي تُحدث فارقاً، لافتة إلى أن المنتجين غالباً ما يطوعون النصوص للتعامل مع السياقات الثقافية الحساسة مع الاستمرار في السعي لتقديم رسائل هادفة.
أما عن دورها في تمكين الأصوات المحلية ووضع القصص العربية على المنصات العالمية، فقد صرحت جمانة شربين، المدير العام لـ Olivewood Studios، قائلة: "نحن ندعم الإنتاجات المحلية ونمنحها أسعاراً وتسهيلات خاصة. نريد لقصصنا أن تُعرض على المنصات العالمية؛ فالأمر لا يتعلق بكون صانع العمل ذكراً أم أنثى".

بمهرجان كان اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

1300 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب في مصر

محمود حجازي وطليقته رنا طارق

الحقيقة ظهرت أخيرًا.. رنا طارق تغادر إلى أمريكا مع نجلها بعد حكم قضائي

كسوف الشمس الكلي 2026

النهار هيقلب ليل .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026 وأماكن رؤيته

ارشيفية

استدرجوه .. كواليس سرقة 1.4 مليون جنيه من سوداني في الهرم

رسميًا.. البحوث الفلكية تعلن موعد عيد الأضحى 2026

رسميًا.. إعلان موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فلكيًا

لقطات من عقد قران ابنة إبراهيم حسن مدير منتخب مصر بمسجد الشرطة بالتجمع

لقطات من عقد قران ابنة إبراهيم حسن مدير منتخب مصر بمسجد الشرطة في التجمع

المدارس المصرية اليابانية

فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية “عربي ولغات ” ..الرابط والشروط

الكهرباء

مصر تقترب من تصدير الكهرباء لأوروبا عبر مشروعات الطاقة النظيفة

ترشيحاتنا

فتح باب الترشح لجائزة الكويت لأعضاء هيئة التدريس

40 ألف دينار.. فتح باب الترشح لجائزة الكويت لأعضاء هيئة التدريس

وزير العمل ومحافظ أسوان

محافظ أسوان يستقبل وزير العمل استعدادًا لجولة ميدانية بـ3 محافظات في الصعيد

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تواصل حصد الجوائز بمهرجان «إبداع 14» وفريق الأنشطة الطلابية يحوز المركز الأول

بالصور

عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن

عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن
عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن
عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن

لتحسين الهضم والطاقة .. أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة

أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة
أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة
أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة

خلل غذائي.. هل الجوع ليلًا فتح شهية أم دليل على نقص عنصر معين؟

هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟
هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟
هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟

ضعف الدورة الدموية خطر على صحتك.. 5 علامات في القدمين أو الساقين

5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية
5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية
5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد