الباحث الاجتماعي يؤجل إعادة إجراءات محاكمة متهم بأحداث عنف البدرشين على سجنه 5 سنوات

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد علي عبد الغفار في القضية رقم 6768 لسنة 2015 جنايات قسم البدرشين والمقيدة برقم 2677 لسنة 2015 كلي جنوب الجيزة، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث عنف البدرشين لجلسة 1 يونيو المقبل، لسماع شهادة الباحث الاجتماعي والمرافعة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم انضم لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكان قد صدر حكما غيابيا على المتهم في وقت سابق في جلسة 19 أكتوبر 2019 بالسجن 5 سنوات.