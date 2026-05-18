محافظ الشرقية يُصدر 40 قرارا تأديبيا لـ84 من العاملين المقصرين في العمل

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 40 قراراً تأديبياً بحق 84 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية وقرارات المحكمة التأديبية وبناءاً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.

شملت هذه القرارات مجازاة ٨٤ من العاملين بعدد من رئاسات مراكز ومدن وأحياء المحافظة ( الزقازيق - حي أول الزقازيق - القرين - أبو حماد - منيا القمح - فاقوس - ديرب نجم - كفر صقر- أولاد صقر - الحسينية - القنايات - بلبيس) كما تنوعت العقوبات ما بين ( الغرامة - الإنذار- الخصم من الأجر) مع إعفاء من تتوافر بشأنه أسباب قانونية للإعفاء وذلك في حدود ما يقرره القانون واللوائح المنظمة.

وأكد المحافظ أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الإنضباط الإداري وحسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة، لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الإنضباط الوظيفي.