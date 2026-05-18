الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طب الزقازيق تُطلق مبادرة دولاب الخير لدعم الطلاب والأسر الأولى بالرعاية

محمد الطحاوي

أكد الدكتور محمود طه عميد كلية الطب جامعة الزقازيق أنه تأكيدًا على الدور الإنساني والمجتمعي لجامعة الزقازيق، وتحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، ورعاية وحضور الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان النحاس نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أطلقت كلية الطب مبادرة «دولاب الخير»؛ بهدف دعم الطلاب والأسر الأولى بالرعاية، وترسيخ قيم التكافل والتعاون داخل المجتمع الجامعي، وذلك تحت إشراف والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد بشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

شهدت الفعالية حضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأحمد يوسف مدير عام الكلية، وسط أجواء إنسانية تعكس حرص جامعة الزقازيق على تعزيز روح المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي بين الطلاب ومنسوبي الجامعة.

من جانبه اكد الدكتور هلال عفيفي أن الجامعة تحرص دائمًا على دعم المبادرات الإنسانية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن الطلاب، مشيرًا إلى أن «دولاب الخير» يُعد نموذجًا مميزًا للتكافل الاجتماعي داخل الحرم الجامعي، ويعكس وعي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بأهمية العمل المجتمعي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء الإنسان وتعزيز قيم الانتماء والتعاون.

وأوضحت الدكتورة حنان النحاس أن مبادرة «دولاب الخير» تأتي في إطار اهتمام الجامعة بتفعيل دورها المجتمعي والإنساني، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تُسهم في نشر ثقافة العطاء والتراحم، وتعزز من مفهوم المسؤولية المجتمعية بين جميع منتسبي الجامعة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

وأشار الدكتور محمود مصطفى طه الي أن الكلية تحرص على تنظيم المبادرات ذات البعد الإنساني والاجتماعي، انطلاقًا من رسالتها التعليمية والمجتمعية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب لإنجاح المبادرة، والتي تستهدف تقديم الدعم للأسر والطلاب الأكثر احتياجًا، بما يُسهم في إدخال البهجة ورسم الابتسامة على وجوه المستفيدين.

الجدير بالذكر أن مبادرة «دولاب الخير» تأتي استمرارًا لسلسلة الأنشطة والمبادرات المجتمعية التي تنفذها جامعة الزقازيق، تأكيدًا على دورها الرائد في خدمة المجتمع، وتعزيز قيم التكافل الإنساني والعمل التطوعي بين الشباب.

