مديرية عمل الأقصر تنفذ ندوة توعوية عن أهداف السلامة والمخاطر الكيمائية

نظم مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة عمل القرنة، التابع لمديرية العمل بمحافظة الاقصر ندوة توعية بشركة المياه والصرف الصحي ضمن خطة نشر الوعى لدى جميع القطاعات بمحافظة الأقصر تفعيلا للمبادرة الوزارية سلامتك تهمنا.

تناولت الندوة أهداف السلامة والصحة المهنية وكذلك المخاطر الكيميائية داخل بيئة العمل وذلك بحضور 15 عاملا من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بفرع القرنة.

كما تناولت الندوة حماية العنصر البشري من الإصابات والأمراض المهنية والحفاظ على الآلات والمعدات والمنشآت من التلف أو الضياع نتيجة الحوادث والحرائق وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لرفع الكفاءة الإنتاجية من خلال تقليل التوقفات الناتجة عن الحوادث والإصابات والأمراض المرتبطة ببيئة العمل والحفاظ على صحة العمال الجسدية والنفسية لخلق ظروف عمل جاذبة وآمنة ومجهزة من تهوية وإضاءة وحماية من المخاطر مما يزيد من كفاءة وتركيز العاملين ويزيد الانتاجية وكذلك الالتزام بالمعايير واللوائح المحلية والدولية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لتجنب المسؤوليات القانونية وأيضا التوعية والتدريب بنشر ثقافة السلامة وتدريب العاملين على طرق الوقاية من المخاطر المهنية وكيفية التعامل معها وايضا حماية البيئة المحيطة من مخاطر العمل مثل التلوث وخفض تكاليف التعويضات الناتجة عن إصابات العمل.

كما تناولت الندوة المخاطر الكيميائية في بيئة العمل والتهديدات الصحية الناتجة عن التعامل مع مواد مثل غازات او سوائل او أبخرة او غبار قد تسبب حروقاً أو تسمماً أو أمراضاً مزمنة أو حوادث مثل الحرائق والانفجارات.

كما تم تناول خطوات الوقاية والتحكم بتقييم المخاطر وتحديد المواد الخطرة ومراجعة صحيفة بيانات سلامة المادة واستخدام أنظمة تهوية محلية لتقليل تركيز المواد في الهواء والمعدات الشخصية عن طريق ارتداء الكمامات القفازات والنظارات الواقية والتخزين الآمن بوضع ملصقات واضحة وتخزين المواد المتفاعلة بعيداً عن بعضها وتوعية العاملين بمخاطر المواد وكيفية التصرف في حالات الطوارئ.