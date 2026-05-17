قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري نايل.. بتروجيت يتقدم على مودرن سبورت بهدف في الشوط الأول
موعد مباراة الأهلي والمصري في ختام الدوري المصري والقنوات الناقلة
قرار صيني عاجل يقلب موازين العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.. ماذا حدث؟
تراجع في سعر البلطي.. والكيلو يبدأ من 70 جنيها والجمبري يرتفع ويتجاوز الـ500 جنيه.. أسعار الأسماك اليوم
فولكس فاجن تكشف الستار عن ID بولو GTI الكهربائية الجديدة.. صور
صدمة في إسرائيل.. رسوب 97% من الطلاب في امتحانات العلوم
نقيب الزراعيين: الدلتا الجديدة نقطة تحول تاريخية.. ومصر تصنع أكبر مشروع تنموي
ترامب: سنوجه ضربة شديدة القسوة لإيران في هذه الحالة.. تفاصيل
حل قريب.. مصطفى بكري يزف بشري بشأن أزمة العدادات الكودية
موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب جميع الصفوف .. قرار عاجل الآن
أحمد موسى: رغم ارتفاع درجات الحرارة الرئيس لم يلغ افتتاح مشروعات الدلتا الجديدة
جدول صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2026.. متى يبدأ الصيام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

دموع وفرحة بعد 9 سنوات انتظار.. محمد زين يتسلم عقد عمله بالأقصر ويحقق حلم العمر

دموع وفرحة بعد 9 سنوات انتظار.. محمد زين يتسلم عقد عمله بالأقصر ويحقق حلم العمر
دموع وفرحة بعد 9 سنوات انتظار.. محمد زين يتسلم عقد عمله بالأقصر ويحقق حلم العمر
شمس يونس

بعد رحلة انتظار استمرت نحو 9 سنوات، تحولت لحظة استلام محمد زين العابدين ابن قرية المريس جنوب الأقصر ، لعقد عمله الجديد إلى مشهد مليء بالسعادة والدموع، وذلك خلال زيارة وزير العمل حسن رداد لمحافظة الأقصر، بحضور المهندس عبد المطلب عمارة، ضمن جهود الدولة لدمج ذوي الهمم وتوفير فرص عمل تليق بهم.

"محمد زين العابدين يوسف "، البالغ من العمر 42 عاما، من أبناء الأقصر، ويعاني من شلل نصفي، لم يتمالك فرحته عقب تسلمه عقد العمل داخل أحد المستشفيات، بعدما ظل لسنوات طويلة ينتظر فرصة تحقق له الاستقرار وتمنحه الأمل في بداية جديدة.

وأكد محمد زين أن حلم التعيين ظل يرافقه لسنوات، حتى جاءت تلك اللحظة التي وصفها بأنها من أسعد أيام حياته، موجها الشكر لكل من ساهم في دعمه ومساندته حتى حصل على فرصة العمل التي طال انتظارها.

وكان قد استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأحد، وزير العمل حسن رداد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، في مستهل جولة الوزير بالمحافظة، حيث تباحث الجانبان بشأن تكثيف التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني والتشغيل، ودعم جهود توفير فرص عمل لائقة للشباب، إلى جانب تعزيز برامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة،والمزيد من العمل المشترك لنشر الوعي والتوعية داخل بيئة العمل ،وكذلك دمج ذوي الهمم في سوق العمل .

 وأكد اللقاء أهمية مواصلة التنسيق بين وزارة العمل ومحافظة الأقصر لتنفيذ خطط الدولة الهادفة إلى تأهيل الشباب لسوق العمل، وربط برامج التدريب باحتياجات القطاع الخاص، والتوسع في المبادرات التي تستهدف توفير فرص عمل حقيقية وآمنة ومستقرة داخل المحافظة... وفي مشهد يعكس اهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، سلّم وزير العمل حسن رداد، ومحافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، عددًا من عقود العمل للشباب من أبناء المحافظة، من بينهم ذوو همم، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل لائقة، ودمج وتمكين ذوي الهمم داخل سوق العمل...

وأكد وزير العمل أن الوزارة تواصل تنفيذ رؤيتها القائمة على التوسع في برامج التشغيل والتدريب المهني، بالتعاون مع القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في طاقات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتوفير فرص عمل حقيقية وآمنة ومستقرة في مختلف المحافظات...وأوضح الوزير أن الوزارة مستمرة في دعم خطط التنمية بالمحافظات، من خلال التوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني، وربطها بمتطلبات سوق العمل، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وفتح مجالات جديدة للرزق الكريم أمام الشباب.

ومن جانبه، أشاد محافظ الأقصر بالتعاون المثمر والمستمر مع وزارة العمل في مجالات التشغيل والتدريب ورعاية الشباب، مؤكدًا أن المحافظة تدعم كل الجهود التي تستهدف تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة على أرض الأقصر.

الأقصر اخبار الأقصر محافظ الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

حالة الطقس اليوم

موجة لهيب والحرارة 45.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام

سعر الذهب

500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا.. قبل عيد الأضحى أم بعده؟

موجة شديدة الحرارة

الأرصاد تحذر: ذروة الموجة شديدة الحرارة تضرب مصر.. 41 بالقاهرة وعواصف ترابية

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري في ختام الدوري الممتاز.. والقنوات الناقلة

تعبيرية

بعد قرار الحكومة .. حظر العمل الإضافي وخفض ساعات العمل للمرأة الحامل

ترشيحاتنا

صلاة عيد الأضحى

الرؤية أعلنت رسميا.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى في مصر والسعودية والإمارات وعُمان

شراء الأضحية

هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟.. أمين الإفتاء يجيب

فضل إطعام الطعام

ما فضل إطعام الطعام في الإسلام؟.. الإفتاء توضح ثوابه في الآخرة

بالصور

اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة لـ207 قرية وعزبة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

مهرجان Trend Awards يكرم منى العمدة تقديرًا لدورها في دعم ملف التطوير العقاري

منى العمدة
منى العمدة
منى العمدة

الحسن عادل ينتهي من تصوير كليب «نبينا محمد نبينا» بين مكة والمدينة

الحسن عادل
الحسن عادل
الحسن عادل

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

فيديو

شقق الإيجار التمليكي

اسكن بدون مقدم.. تفاصيل وشروط شقق الإيجار التمليكي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: عقيدة الركام.. أسرار الإستراتيجية الإسرائيلية الجديدة

المزيد