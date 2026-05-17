محافظ الأقصر يشارك في مؤتمر شعبي بقرية سطيح المطاعنة ويستجيب لمطالب الأهالي

شارك المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، في المؤتمر الشعبي لأهالي قرية سطيح المطاعنة بمركز إسنا، وذلك بحضور العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية وأهالي القرية.

وشهد المؤتمر طرح عدد من مطالب المواطنين، والتي تمثلت في توفير ماكينة صراف آلي بالقرية، وزيادة عدد أجنحة المدرسة، وضم الوحدة الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب المطالبة بإدخال خدمة الصرف الصحي، وحل مشكلة الأعطال المتكررة بخط الكهرباء.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر أنه سيتم إدراج القرية ضمن المرحلة الثانية لمشروعات الصرف الصحي الممولة من البنك الأفريقي، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالمدرسة سيتم إعداد تقرير من الاستشاري المختص لبحث إمكانية إنشاء أدوار أو أجنحة جديدة لتقليل الكثافات الطلابية.

كما وعد محافظ الأقصر بمحاولة ضم الوحدة الصحية بالقرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، موجهاً بفحص خط الكهرباء بالتنسيق مع شركة الكهرباء للوقوف على أسباب الأعطال المتكررة والعمل على حلها.