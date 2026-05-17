مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يفتح باب التقديم لمسابقة القصة القصيرة في دورته الرابعة

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، فتح باب التقديم لمسابقة القصة القصيرة ضمن فعاليات دورته الرابعة، وذلك خلال الفترة من 20 مايو الجاري حتى 20 يونيو المقبل، في إطار دعمه لاكتشاف وتنمية المواهب الأدبية لدى الأطفال والنشء.

وأكدت الدكتورة داليا همام أن المسابقة تستهدف تنمية خيال الأطفال وتشجيعهم على التعبير عن وأفكارهم ومشاعرهم من خلال الكتابة، مشيرة إلى أن المهرجان يحرص على توفير مساحة إبداعية تساعد الأجيال الجديدة على تنمية الوعي والثقة بالنفس.

وأوضحت أن المسابقة مخصصة لثلاث فئات عمرية، تبدأ من 7 إلى 10 سنوات، ومن 11 إلى 14 سنة، ومن 15 إلى 18 سنة.

وتتنوع موضوعات المسابقة بين «رحلة نجاح»، و«بطل من التاريخ»، و«البيئة المحيطة والحفاظ عليها»، و«وجوه وطنية مضيئة»، و«شخصيات نسائية ملهمة»، بهدف تعزيز الحس الوطني والإنساني لدى الأطفال وتشجيعهم على تقديم أعمال أدبية تحمل أفكارًا إيجابية وملهمة.

يُذكر أن المهرجان يُقام تحت رعاية جمعية جمعية الفن والثقافة بتاح، وبدعم من وزارة الثقافة المصرية، وأكاديمية الفنون، ونقابة المهن التمثيلية.