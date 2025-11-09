قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد بلحاج يتوج بجائزة هداف بطولة السوبر المصري
محمد الشناوي يحصد جائزة أفضل حارس في بطولة كأس السوبر المصري
لأصحاب المعاشات.. كيف تحصل على 3 أضعاف معاشك من البريد؟
الدنماركي بيس توروب يحقق أول بطولة مع النادي الأهلي
أحمد عبد الباسط يكشف سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري
الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي على حساب الزمالك
خبير عسكري: إسرائيل لا تريد الذهاب إلى المرحلة الثانية من وقف الحرب
وزير الأوقاف: المشاركة في الانتخابات من أسمى صور الأمانة وواجب وطني
مانشستر سيتي يتقدم بثنائية على ليفربول في الشوط الأول بالبريميرليج
الرقابة المالية: أصدرنا 47 قرارا لتنظيم القطاع منذ صدور قانون التأمين الموحد
6 أشهر على حبرية البابا لاون.. بابا السلام في عالم ممزق بالحروب
هل يذهب الإنسان للمعالجين بالقرآن للسحر؟.. الإفتاء تكشف خطوات العلاج
فن وثقافة

مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم الفنان القدير ياسر صادق عن عطائه للمسرح المصري

أحمد البهى

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، عن تكريم الفنان القدير ياسر صادق خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان، تقديرًا لمسيرته الفنية الغنية وإسهاماته في تطوير الحركة المسرحية المصرية، وتقديمه أعمالًا تركت تأثيرًا واضحًا في وجدان الجمهور، خاصة في المسرح التربوي ومجال فنون الطفل.

ويأتي هذا التكريم ضمن رؤية المهرجان الرامية إلى الاحتفاء بالأسماء التي ساهمت في ترسيخ قيم الفن الهادف، وتعزيز دور المسرح كوسيلة للتنوير وبناء وعي الأجيال الجديدة، واعتبار الفنانين أصحاب الرسالة ركيزة أساسية في تشكيل الذوق العام لدى الأطفال والشباب.

وقالت الدكتورة داليا همام، رئيس المهرجان: "يسعدنا في هذه الدورة أن نكرم فنانًا متميزًا وصاحب بصمة لا تُنسى في المسرح المصري، الفنان القدير ياسر صادق، الذي قدم عبر مسيرته أعمالًا راقية جمعت بين الموهبة والانضباط والفكر."

وأضافت همام: "تاريخ ياسر صادق الفني يمتد لسنوات طويلة من الإبداع على خشبة المسرح وفي الدراما، وهو من الفنانين الذين حافظوا على حضورهم القوي والمختلف، وقدموا نماذج متميزة ساهمت في دعم وتطوير المسرح المصري، خاصة الفن الموجه للطفل."

وأكدت الدكتورة داليا همام: "ياسر صادق يؤمن بأن الفن دور ومسؤولية، وقد انعكس ذلك في رحلته الفنية وفي إدارته للمؤسسات المسرحية، وفي دعمه المتواصل للأجيال الجديدة، وهي القيم التي يسعى المهرجان لترسيخها في وعي الأطفال والنشء."

والفنان ياسر صادق من خريجي كلية التجارة شعبة إدارة الأعمال عام 1985، وقد ترأس فريق التمثيل بالكلية، وحصد خلالها عدة جوائز مهمة منها مخرج أول جامعة القاهرة، وممثل أول الجامعة، ثم ممثل أول الجامعات المصرية عن دوره في مسرحية "لكع بن لكع". والتحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وتخرج فيه عام 1994 بتقدير جيد جدًا.

بدأت مسيرته الاحترافية عام 1989 من خلال مسرحية "تخاريف"، قبل أن يشارك في عدد من أهم العروض المسرحية مثل: "حوش بديعة"، "يوم أن قتلوا الغناء"، و"سي علي وتابعه قفه". وقدم أعمالًا درامية بارزة منها: "بيت العيلة"، "دهب قشرة"، "جائزة نوفل"، و"الفتوة". كما شارك في أعمال سينمائية منها: "الصديقان"، "دانتيلا"، و"بالألوان الطبيعية". وتولى الفنان ياسر صادق عددًا من المناصب الثقافية المهمة، إذ شغل منصب مدير عام المسرح الحديث، ويشغل حاليًا منصب وكيل وزارة الثقافة ورئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تترأسه شرفيًا أ.د. غادة جبارة، ويُقام تحت رعاية جمعية الفن والثقافة "بتاح"، وبالدعم الأدبي من وزارة الثقافة المصرية، وأكاديمية الفنون، ونقابة المهن التمثيلية.

ياسر صادق مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تكريم ياسر صادق

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

حكم نهائي السوبر المصري

مضروب في وشه وممنوع بدوري روشن.. 9 معلومات عن حكم نهائي السوبر

جانب من الجولة

الصحة :تأخير حجز حالات في الرعاية المركزة بشبرا العام بسبب إدخال بيانات خاطئة عن الأسرة الشاغرة

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات: مصر مركز مهم في صناعة التعهيد

قداس عيد القديس لاون الكبير

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يحتفل بعيد شفيع الكلية الإكليريكية بالمعادي

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

حسن الرداد ووفاء مكي .. نجوم الفن فى عزاء والد محمد رمضان

ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".. الشرقية تتسلم شتلاتها لبدء الغرس

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

