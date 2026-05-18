متحف الأقصر يحتفل باليوم العالمي للأسرة

أستقبل قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بـ متحف الأقصر، مجموعةً من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة برفقة أحد الوالدين، في زيارة للمتحف، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأسرة.

وقالت إدارة متحف الأقصر، أن الزيارة تضمنت جولة إرشادية للتعرف على مقتنيات المتحف والحضارة المصرية القديمة بأسلوب مبسط ومناسب للأطفال.

أفادت إدارة المتحف، أن الأطفال عبرو عن سعادتهم الكبيرة بالزيارة، خاصة أنها كانت التجربة الأولى لهم داخل المتحف، وسط أجواء ثقافية وتفاعلية مميزة.



ويعتبر متحف الأقصر من اجمل المتاحف المصرية لوقوعه على الضفة الشرقية لنهر النيل فهو يزين كورنيش النيل في وسط محافظة الأقصر.



ويتكون المتحف من 5 قاعات للعرض وهم القاعة الأولى الاساسية ، وقاعة سوبك، وقاعة الخبيئة، وقاعة الدور العلوي، وقاعة مجد طيبة العسكري والتقني كما يعرض 3000 قطعة اثرية ويحتوي على مثلهم محفوظين داخل المخازن المتحفية به.

ومن أهم القطع المعروضة بالمتحف تمثال من الشست الأخضر يصور الملك تحتمس الثالث وهو شاب، وتمثال فريد من المرمر للملك أمنحتب الثالث مع الإله سوبك، وتمثال من حجر الكوارتز للملك أمنحتب الثالث واقفًا، ولوحة رائعة للملك كاموس، وتعد من الآثار النادرة التي يزخر بها المتحف، ومومياء الملك أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشر.