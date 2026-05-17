التراث المصري مُلتقي علمي بـ متحف ايمحتب ..الثلاثاء

ينظم متحف ايمحتب مُلتقي علمي بعنوان "التراث المصري في دائرة الضوء"، وذلك الثلاثاء القادم بمقر المتحف، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف.

قالت إدارة متحف ايمحتب، أننا ننفذ العديد من النشاطات والفعاليات المرتبطة بـإثراء الوعي السياحي والآثري، بالإضافة إلى ربطها بأعمال فنية لتحسين تجربة الزوار والمشاركين من محبي المتحف.

تاريخ إنشاء متحف ايمحتب



ويعود إنشاء متحف ايمحتب إلى عام 1997، وتم افتتاحه لأول مرة في أبريل 2006، ثم غُلق في مارس 2022 لإتمام أعمال التطوير، وأُعيد افتتاحه في ديسمبر 2023.

ويقع متحف إيمحتب في منطقة آثار سقارة، على بعد 20 كم من هضبة الجيزة، ويحتوي على آثار رائعة لملوك وملكات مصر القديمة، بالإضافة إلى شخصيات ملكية شهيرة، أبرزها الملك أوناس.

ويحتوي متحف إيمحتب ست قاعات تتضمن 289 قطعة أثرية، تشمل تماثيل وتوابيت وعناصر معمارية وأثرية من حفائر منطقةً سقارة،وذلك وفقا لما نشره المتحف على صفحاتة على السوشيال ميديا.

ويذكر أن المتحف سُمي على اسم المهندس المعماري العظيم إيمحتب، مهندس الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة في الدولة القديمة (حوالي 2650 ق.م)، والمسؤول عن بناء أقدم مجموعة جنائزية في التاريخ، وهي المجموعة الجنائزية الخاصة بالملك زوسر.