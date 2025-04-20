ذكرى مرور 19عاما على افتتاح متحف إيمحتب .. محطات في قلب التاريخ

يمر علينا اليوم 20 إبريل ذكرى مرور ١٩ عامًا على افتتاح متحف إيمحتب بمنطقة سقارة الأثرية ، ةالذى يرجع تسميته لأهم مهندس معماري في التاريخ.

متحف إيمحتب يروي قصة أهم وأقدم البنائين في مصر القديمة، وهو المهندس والطبيب الشهير إيمحتب، الذي بنى المجموعة الهرمية للملك زوسر من عصر الأسرة الثالثة بالدولة القديمة.

متحف إيمحتب



ويحتوي متحف إيمحتب ست قاعات تتضمن 289 قطعة أثرية، تشمل تماثيل وتوابيت وعناصر معمارية وأثرية من حفائر منطقةً سقارة،وذلك وفقا لما نشره المتحف على صفحاتة على السوشيال ميديا.

ويعود إنشاء المتحف الي عام 1997 إلى أن تم افتتاحه في أبريل 2006، ثم تم غلقه مرة أخرى في مارس 2022 لإتمام أعمال التطوير به، ثم أُعيد افتتاحه في ديسمبر 2023.

يذكر أن يقع متحف إيمحتب في منطقة آثار سقارة، على بعد 20 كم من هضبة الجيزة ،ويحتوي على آثار رائعة لملوك وملكات مصر القديمة ، بالإضافة إلى إنه يضم شخصيات ملكية شهيرة أبرزها أوناس.

كما يضم المتحف قاعدة تمثال للملك زوسر ،و تمثال المهندس إيمحتب ،و يوجد بـ المتحف نموذج لمقبرة تضم أقدم مومياء ملكية خاصة بالملك «مرنرع».