متحف الأقصر للفن المصري القديم يحتفل بـ اليوبيل الذهبي لافتتاحه

احتفل متحف الأقصر للفن المصري القديم، باليوبيل الذهبي "مرور 50 عاما" على افتتاحة،وسط فاعليات مميزة على مدار اليوم، لاقت استحسان الجمهور والرواد.

نظم قسم التراث الثقافي اللامادي بالمتحف، ورشة حكي عن المتحف و تاريخه ودورة في المجتمع، بالإضافة إلى ورشة رسم و تلوين عن الحضارة المصرية القديمة لمجموعة من الأطفال.



و في الختام الحفل، شهد الحضور جولة ارشادية لشرح اهم القطع بالمتحف و تنمية الوعي الثقافي و ربط الأطفال بالحضارة و التاريخ المصري.

متحف الأقصر للفن المصري القديم



ويعتبر متحف الأقصر من اجمل المتاحف المصرية لوقوعه على الضفة الشرقية لنهر النيل فهو يزين كورنيش النيل في وسط محافظة الأقصر.



يتكون المتحف من 5 قاعات للعرض وهم القاعة الأولى الاساسية ، وقاعة سوبك، وقاعة الخبيئة، وقاعة الدور العلوي، وقاعة مجد طيبة العسكري والتقني كما يعرض 3000 قطعة اثرية ويحتوي على مثلهم محفوظين داخل المخازن المتحفية به.

ومن أهم القطع المعروضة بالمتحف تمثال من الشست الأخضر يصور الملك تحتمس الثالث وهو شاب، وتمثال فريد من المرمر للملك أمنحتب الثالث مع الإله سوبك، وتمثال من حجر الكوارتز للملك أمنحتب الثالث واقفًا، ولوحة رائعة للملك كاموس، وتعد من الآثار النادرة التي يزخر بها المتحف، ومومياء الملك أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشر.