صحة الشرقية: إجراء جراحة عظام متقدمة لتثبيت كسر بالحوض بمستشفى القرين لأول مرة

اكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفريق الطبي بمستشفى القرين المركزي، بقيادة الدكتور إسلام شفيق استشاري جراحة العظام وكسور الحوض والمفاصل الصناعية ومدرس جراحة العظام بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عجوة استشاري ورئيس قسم العظام بالمستشفى، والدكتور محمد عبد أخصائي العظام، والدكتور عبدالله بدران أخصائي التخدير، وأحمد علي فني أشعة الـ C-ARM، ولهيئة التمريض وتحت إشراف الدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتور على شعيب مدير المستشفى، نجح في إجراء أول جراحة عظام متقدمة وذات مهارة بالمستشفى، وذلك لتثبيت كسر معقد بعظام الحوض لسيدة تعرضت لحادث سير.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن نجاح هذه الجراحة المتقدمة يمثل إضافة قوية لخدمات جراحات العظام بمستشفى القرين المركزي، وخطوة جديدة تدل على التطور الكبير الذي تشهده الخدمات الطبية بالمستشفى بصورة عامة، وعلى كفاءة أداء الفرق الطبية بالمستشفى، وقدرتهم على استقبال الحالات الحرجة وإجراء العمليات المتقدمة والحالات الكبرى، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن مستشفى القرين استقبلت الحالة بعد تعرضها لحادث سير نتج عنه كسور معقدة بعظام الحوض، وتم على الفور تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، وقام فريق العظام بإجراء الجراحة المتقدمة لتثبيت كسر الحوض باستخدام مسمار مجوف ومثبت خارجي بتقنية حديثة من خلال فتحات صغيرة بالجلد، وذلك في وقت قياسي لم يتجاوز نصف ساعة، بما يدل على مستوى التنسيق والكفاءة بين الفرق الطبية المختلفة.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير إلى الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، وللدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وللدكتور محمد نور الدين مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، وللدكتور علي شعيب مدير مستشفى القرين المركزي، ولجميع الأطباء والفنيين والخدمات المعاونة المشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.