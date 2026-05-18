لحظة خطــ ف فتاة داخل ميكروباص بمركز مشتول الشوق .. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة محاولة خطف طفلة داخل سيارة ميكروباص بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، في واقعة أثارت حالة واسعة من الجدل والغضب بين المواطنين خلال الساعات الماضية.

يقظة راكب تفشل الواقعة

وأظهر الفيديو تدخل أحد الركاب بعد اكتشافه الواقعة، حيث تمكن من انتزاع الطفلة من السيدة التي حاولت خطفها، قبل أن يطالب سائق الميكروباص بالتوجه فورًا إلى مركز شرطة مشتول السوق لتسليم المتهمة، ومنعها من الهروب.

توبيخ حاد ورد فعل غاضب

وخلال المقطع، وجه المواطن الذي تدخل لإنقاذ الطفلة توبيخًا حادًا للسيدة، معبرا عن استيائه من الواقعة، فيما حاولت المتهمة إخفاء وجهها حتى لا يتم التعرف عليها أثناء التصوير.

تحرك أمني متوقع

وتنتظر الواقعة تحركا رسميا من الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث والتأكد من تفاصيله، خاصة مع انتشار الفيديو بشكل واسع، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين وتشديد الرقابة على وسائل النقل لحماية الأطفال.