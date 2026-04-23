كسر بالأنف.. بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة قطة أمام الزمالك بالدوري
"الطرق والكباري" تعلن تنفيذ أعمال صيانة لكوبري أكتوبر اعتبارا من الغد
مفاجأة.. سيناريو صادم يحرم الأهلي من التأهل لمونديال الأندية القادم
رد فعل غير متوقع من رئيس قناة الأهلي السابق على فوز الزمالك أمام بيراميدز
سؤال غبي.. ترامب يكشف موقفه بشأن قصف إيران بالسلاح النووي
أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على بيراميدز واستمرار تصدره للدوري
أحمد كريمة يعلن مفاجأة عن ادعاءات الشفاء بنظام الطيبات لـ ضياء العوضي
موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الصيفي 2026 .. اعرف هتصلي بكرا الساعة كام؟
طارق السيد يحتفل بفوز الزمالك: «الدوري في ميت عقبة»
يوروتشيتش يشيد بالزمالك ويهاجم التحكم بعد خسارة بيراميدز
انطلاق الجولة الثانية من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في البيت الأبيض
قالوا إحنا مخطوفين .. مصور فيديو هروب مصحة الجيزة يكشف المخفي
حماية وهوية.. قانون جديد يواجه جرائم خطف الأطفال بآلية حديثة

محمد البدوي

كشفت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تفاصيل مشروع قانون تقدمت به لتعديل المادة (2) من قانون الطفل، بما يسمح بإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال بداية من سن الخامسة، في خطوة تستهدف تطوير منظومة توثيق بيانات الأطفال في مصر.

بيانات الطفل 

وأوضحت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن شهادة الميلاد، رغم أهميتها، تظل وثيقة “جامدة” ترتبط بواقعة الميلاد فقط ولا تقبل التحديث، بينما بطاقة الرقم القومي توفر نظامًا مرنا لتحديث بيانات الطفل بشكل مستمر، مثل محل الإقامة والصورة الشخصية، بما يعكس هويته الحقيقية مع مرور الوقت.

دقة المعلومات الرسمية

وأكدت أن الهدف من هذا المقترح هو الانتقال إلى منظومة بيانات حديثة تواكب المعايير العالمية، مشيرة إلى أن العديد من الدول تطبق بالفعل أنظمة هوية للأطفال منذ سن مبكرة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لهم وتعزيز دقة المعلومات الرسمية.


وأضافت أن المشروع يحمل بعدا أمنيا مهما، إذ يسهم في حماية الأطفال من الجرائم، خاصة حالات الخطف أو التلاعب بالهوية، موضحة أن الاعتماد على شهادة الميلاد فقط يمثل ثغرة يمكن استغلالها، في حين توفر بطاقة الرقم القومي بيانات متكاملة تُمكّن من التحقق الفوري من هوية الطفل ومرافقيه.


وأشارت إلى أن تطبيق هذا النظام سيسهم في تعزيز الردع العام، حيث يصبح من الضروري أن يحمل الطفل هوية محدثة، مما يُصعّب استغلاله أو التحايل على بياناته، ويضع أي شخص مخالف تحت طائلة القانون.


وفيما يتعلق بموقف البرلمان، أوضحت مي كرم جبر أن المشروع لا يزال قيد النقاش مع عدد من النواب من مختلف الاتجاهات، لافتة إلى وجود تأييد من بعض الأحزاب والمستقلين، مقابل تحفظات من آخرين، مؤكدة أن المناقشات المقبلة ستشهد تفاعلاً واسعًا للوصول إلى صيغة تحقق مصلحة الطفل والمجتمع.
 

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد التوقيت الصيفي

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: أسعار الوقود لن تتراجع لمستويات ما قبل الحرب قبل نهاية 2026

إبراهيم عادل

سيرحل للدوري القطري.. أول ضحايا صفقة إبراهيم عادل في الأهلي

فرج عامر

انتهى الدرس.. فرج عامر يصدم جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك

مهيب عبد الهادي

رد فعل قوي لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على بيراميدز

جاليليو

فرحة كبيرة من جاليليو بعد فوز الزمالك على بيراميدز وتربعه علي قمة الدوري

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

قلبوا السوشيال ميديا .. حب لميس الحديدي ومحمود سعد يشعل التريند | ما القصة؟

الناس فاكراها مليانة بروتين .. 6 أكلات واخدة أكبر من حقها فى الريجيم

طريقة صدور دجاج بصوص الليمون والزبدة

سيناء

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد