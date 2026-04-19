هرب خوفا من الأهالي.. محامي يبلغ عن محاولة مجهول خطف طفليه بالوراق|صور

حرر فهد مرزوق المحامي، بلاغا بقيام شخص بمحاولة خطف طفليه أثناء سيرهما في الشارع بمنطقة الوراق ، ثم هروبه بعد ملاحظة الأهالي تحدثه معهما.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا من فهد مرزوق المحامي بتعرض طفليه لمحاولة اختطاف، وذكر في بلاغه أن طفليه توجها لشراء بعض احتياجات المنزل لجدتهما فطلب أحد الأشخاص من ابنه شراء "فطيرة" له من المخبز وأعطاه ٢٠ جنيه وعندما استجاب له الطفل وتوجه لشراء طلبه وكانت برفقته شقيقته تتبعهما الشخص وحاول استدراجهما خارج المنطقة إلا أنه شاهد كافة الأهالي يعرفون طفله ويتعاملون معه كابنهم فخشي من الامساك به وغادر مسرعا تاركا الفطير مع الطفل.

ورصدت كاميرا مراقبة تحركات الشخص المجهول ومحاولة استدراج طفليه، وتقدم فهد مرزوق بمقطع الفيديو من كاميرا المراقبة بمحضر الشرطة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتكثف مباحث الجيزة من جهودها لكشف ملابساتها وضبط المتهم.