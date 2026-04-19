الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جريمة في منزل مهجور.. 3 أشخاص يعتدون على فتاتين ويجبرونهما على التجرد من ملابسهما

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بإجبار فتاة على التجرد من ملابسها تحت تهديد الأسلحة البيضاء ومحاولة إرغام شخص آخر على التعدى عليها بمنزل مهجور بأرض زراعية بدائرة قسم شرطة قها بالقليوبية.


 

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليهم بمقطع الفيديو (فتاتين، 3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة قها) وبسؤالهم قرروا بإرتباطهم بعلاقة صداقة وبتاريخ 13 الجارى حال إحتفالهم بأعياد شم النسيم توجهوا لمحل إقامة أحد الأشخاص لرسم "وشوم"، حيث فوجئوا بحضور شخصين "صديقى الأخير" لمحل إقامته بناءً على إتصاله بهما وقاموا بإقتيادهم تحت تهديد أسلحة بيضاء وعصى خشبية بمنزل مهجور بأرض زراعية مجاورة للمنزل، وتناوبوا التعدى على إحدى الفتاتين ومحاولة إرغام أحد المجنى عليهم بالتعدى عليها، وتصويرهم لمقطع الفيديو لتهديدهم بنشره فى حالة قيامهم بالإبلاغ.. ونفوا تقدمهم ببلاغ خشية افتضاح أمرهم.


 

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (رسام الوشوم وصديقيه "أحدهما عنصر جنائى" – مقيمين بالقليوبية) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقرر أحدهم بنشره مقطع الفيديو على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لترهيب المجنى عليهم وحذفه عقب ذلك.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الأسلحة البيضاء

