ملابسات مصرع نزيل في حريق مركز لعلاج الإدمان بالوراق

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات مصرع نزيل مركز لعلاج الإدمان بالوراق، حيث تبين تعرضه لاختناق عقب نشوب حريق في المركز، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق بمبنى في الوراق، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية، وتم إخماد النيران.



بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن الحريق اشتعل بمركز مرخص لعلاج الإدمان، مكون من عدة طوابق، وأن النار اندلعت بغرفة، مما أسفر عن مصرع نزيل يقيم بها إثر تعرضه لاختناق.

تم الاستماع لأقوال مدير المركز، والعاملين به، لكشف ملابسات اشتعال الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق