الأمن يكشف حقيقة لف سائق ميكروباص سيجارة حشيش بالركاب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام قائد سيارة "ميكروباص" بتجهيز سيجارة تحتوى على مادة مخدرة حال قيادة السيارة بمنطقة أبو صوير بالإسماعيلية معرضاً حياته والركاب للخطر.

أمكن تحديد القائم على النشر (موظف بإحدى الشركات – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير) وبسؤاله أفاد أنه حال إستقلاله سيارة ميكروباص بأحد الطرق بالإسماعيلية شاهد السائق يقوم بتجهيز سيجارة يدوياً أثناء القيادة ، فقام بتصويره ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى خشية أن يكون متعاطى للمواد المخدرة مما يشكل خطر على حياة الركاب.

أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق – مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته أقر بأنه كان يقوم بتجهيز سيجارة تبغ ونفى إحتوائها على مواد مخدرة.

تم التحفظ على السيارة وتولت النيابة العامة التحقيق.





