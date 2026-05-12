تفاصيل واقعة تضرر سيدة من قيام طليقها وأسرته بخطف طفلتها

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام طليقها وأسرته بخطف ابنتها لإجبارها على التنازل عن القضايا التى أقامتها ضده زاعمةً تقاعس الأجهزة المعنية عن تنفيذ حكم صادر لصالحها بحصولها على حضانة ابنتها.

بالفحص تبين صدور حكم قضائى لصالح الشاكية ضد طليقها بتسليم طفلتها لها ، حيث انتقلت قوة من قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة لتأمين محضر التنفيذ بتاريخى 22 أبريل الماضى ، 9 الجارى وتبين عدم تواجد زوج المذكورة أو كريمتها ، وبتاريخ 11/الجارى أسفرت التحريات عن تحديد مكان طليق المذكورة بدائرة قسم شرطة بدر، وتم إعلانه بمضمون الحكم وتسليم الطفلة لوالدتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.