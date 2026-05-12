الداخلية تكشف حقيقة تهديد ربة منزل بالإيذاء والتشهير بها

كشفت أجهزة وزارة الدخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التماس القائمة على النشر تنفيذ حكم قضائى صادر لصالحها ضد والدها، والزعم بتقاعس الأجهزة الأمنية عن تنفيذ الحكم.

بالفحص تبين وجود خلافات بين طرف أول: (القائمة على النشر) طرف ثان: (والدها) لإنفصاله عن والدتها وصدور حكم قضائى لصالحها وشقيقتها ضده بمجمد نفقة "تم ضبطه وقام بسداد مجمد النفقة ، وأخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتهما " وبسؤال القائمة على النشر بشأن تقاعس الأجهزة الأمنية عن تنفيذ الحكم ، أقرت بإدعائها الكاذب للإهتمام بشكواها.

وفى وقت لاحق تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من والدة القائمة على النشر بتضررها من طليقها "الطرف الثانى" لقيامه بتهديدها بالإيذاء والتشهير بها بمواقع التواصل الإجتماعى على إثر الخلافات المشار إليها ، تم ضبطه وبمواجهته ، تبادلا ذات الإتهامات فيما بينهما .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.