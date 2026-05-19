وزير الري يطمئن على انتظام عمل المنظومة المائية بزمام محافظة البحيرة

في ضوء متابعة الموقف المائي بمختلف المحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف المائي وحالة المنظومة المائية بنطاق الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة.

تطهيرات الترع والمصارف

واستعرض الاجتماع موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف بزمام محافظة البحيرة، ومتابعة أجهزة الري والزراعة لأعمال تطهير المساقي الخاصة بمعرفة المنتفعين، وموقف حصر المساقي الخاصة تمهيدًا لإدراجها على المنصة الإلكترونية للمساقي، وأعمال صيانة بوابات أفمام الترع، وصيانة محطات الرفع، والإجراءات المتخذة تجاه التعديات الواقعة على المجاري المائية، وإجراءات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات الأخرى، وإجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة بنطاق محافظة البحيرة، وموقف السكن الإداري.

وأكد الدكتور سويلم على استمرار جاهزية المنظومة المائية بكافة المحافظات، وكذلك بمحافظة البحيرة، لاستيفاء كافة الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية.

ووجه الدكتور سويلم الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة بإنهاء كافة أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وإدراج موقف التطهيرات على المنصة الإلكترونية لمتابعة التطهيرات، مع استمرار رصد موقف الحشائش باستخدام صور الأقمار الصناعية ومقارنتها بالموقف على الطبيعة، واستمرار التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وروابط مستخدمي المياه لمتابعة تطهير المساقي الخاصة، وتفعيل دور الروابط في التعاون مع الوزارة في إدارة المياه.

كما وجه الوزير بقيام الإدارة المركزية للري بالبحيرة بمتابعة استخدام نظم الري الحديث بالأراضي الرملية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين القائمين بالري باستخدام الري بالغمر بهذه الأراضي.

كما وجه باستمرار متابعة أعمال صيانة محطات الرفع، وصيانة البوابات، والالتزام بالمناوبات، والمتابعة المستمرة للمناسيب بشبكة الترع لتحقيق العدالة في توزيع المياه بين كافة المنتفعين.