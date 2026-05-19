بسبب تعديلات.. ضبط صاحب شقة بالهرم تسبب فى انهيار أجزاء منها

تحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على صاحب شقة لتسببه في انهيار أجزاء من شرفة الشقة بالطابق الثالث على شرفة شقة بالطابق الثانى لعقار سكنى فى منطقة الهرم، بسبب إجراء تعديلات داخل العقار بدون أخذ تصريح من الحى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من شرفة شقة سكنية علوية على شقة أسفلها فى الهرم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين سقوط أجزاء من شرفة شقة بالطابق الثالث داخل العقار على شرفة الطابق الثاني، بسبب قيام صاحب الشقة بإجراء تعديلات بدون تصريح.

تم التحفظ عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.