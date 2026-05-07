خبير علاقات دولية: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تحمل رسائل استراتيجية في توقيت إقليمي حساس

أكد الدكتور رامي عشور أستاذ علاقات دولية، أن الزيارة المفاجئة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات العربية المتحدة تحمل رسائل سياسية واستراتيجية قوية في توقيت بالغ الحساسية، خاصة مع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة واحتمالات استئناف المواجهة العسكرية.

وأوضح "عاشور" خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم، أن التحركات الإيرانية الأخيرة، بما في ذلك التهديدات الموجهة لدول الخليج، تعكس محاولة لاستخدام الحلفاء الإقليميين لواشنطن كورقة ردع غير مباشر، مشددًا على أن أي تهديد لأمن الخليج يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والمصري.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، أن الموقف المصري الرسمي يعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية في حماية الأمن العربي المشترك، مؤكدًا أن القاهرة تعتبر استقرار دول الخليج ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وأن العلاقات المصرية الخليجية تمثل كتلة استراتيجية موحدة في مواجهة التهديدات الإقليمية.