أستاذ علاقات دولية: التصعيد الأمريكي الإيراني يهدد بانفجار إقليمي.. والحلول الدبلوماسية ممكنة

حذر الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية، من أن التصعيد المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران يضع منطقة الشرق الأوسط أمام احتمالات شديدة الخطورة، في ظل غياب أرضية مشتركة حقيقية بين الطرفين.

وأوضح “عاشور” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت في برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن تمسك واشنطن بشروطها الاستراتيجية، مقابل إصرار طهران على الحفاظ على نفوذها وقدراتها، يجعل فرص المواجهة قائمة، خاصة مع امتلاك إيران أدوات لحرب استنزاف طويلة المدى، ما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي والدولي.

وأشار أستاذ العلاقات، إلى أن الحلول الدبلوماسية لا تزال ممكنة، لكنها مرهونة بقدرة إيران على إظهار مرونة سياسية أو تقديم تنازلات تكتيكية تسمح بفتح نافذة جديدة للمفاوضات وتجنب اندلاع حرب أوسع قد تهدد استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.