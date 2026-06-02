فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل رباعي الأهلي المعار

كشف رجل الأعمال فرج عامر عن عدد من الأجانب الذين ينتظرون مصيرهم مع الاهلي بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق الآخر



وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك أجانب ينتظرون قرار الأهلي النهائي

الأهلي يراجع ملف اللاعبين الأجانب العائدين من الإعارة قبل حسم قائمة الموسم الجديد

رضا سليم عاد بعد نهاية إعارته مع الجيش الملكي وينتظر تحديد موقفه النهائي

كريستو عاد من النجم الساحلي ويترقب جلسة الحسم مع مسؤولي الأهلي

أشرف داري عاد بعد انتهاء إعارته مع كالمار السويدي وسط ترقب لمستقبله

جراديشار أنهى إعارته مع أويبشت المجري وينتظر قرار الأهلي خلال الأيام

الاهلي سوف يسعي بكل جهد لانهاء موقف هؤلاء اللاعبين بالبيع اولا والاعارة في حالة استحالة البيع

في سياق متصل، شهد ملعب التتش اجتماعًا مهمًا ضم سيد عبد الحفيظ وأحمد فوزي، إلى جانب خمسة من شباب الأهلي المتميزين في مجال اكتشاف المواهب وتحليل اللاعبين “الاسكاوتنج”.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الأفكار والتصورات الخاصة بتطوير هذا الملف الحيوي، مع تقييم العناصر الشابة المرشحة للانضمام إلى منظومة العمل بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وتسعى إدارة الأهلي إلى بناء منظومة أكثر تطورًا في ملف الاسكاوتنج، تعتمد على الكفاءات الشابة والخبرات المتخصصة، بهدف تعزيز عملية اكتشاف المواهب ومتابعة اللاعبين محليًا وخارجيًا، بما يخدم احتياجات فرق النادي المختلفة ويضمن استمرار تدفق العناصر المميزة إلى القلعة الحمراء.