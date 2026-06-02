شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة أكرم توفيق للأهلي: الصفقة صعبة جدًا

شكك الإعلامي أحمد شوبير في إمكانية حسم النادي الأهلي لصفقة عودة أكرم توفيق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن فرص عودة اللاعب إلى القلعة الحمراء تبدو ضعيفة للغاية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية إنه لا يتوقع تعاقد الأهلي مع أكرم توفيق خلال الميركاتو الصيفي، مشيرًا إلى صعوبة إتمام الصفقة في ظل وفرة الخيارات المتاحة داخل الفريق، سواء في مركز الظهير الأيمن أو خط الوسط.



وأضاف أن الأهلي يمتلك عددًا من اللاعبين العائدين من الإعارة، وقد يفضل الاعتماد عليهم بدلًا من التفكير في استعادة أكرم توفيق، مؤكدًا أن اللاعب لا يبدو ضمن أولويات الفريق في الوقت الحالي.

وأشار شوبير إلى أن ازدحام المراكز التي يجيدها أكرم توفيق داخل الأهلي يجعل فرص مشاركته محدودة، وهو ما يقلل من احتمالات عودته خلال الفترة المقبلة.

كما لفت إلى أن رحيل اللاعب سابقًا بعد انتهاء عقده ورفضه عروض التجديد ساهم في تعقيد فكرة عودته مجددًا.

كان أكرم توفيق قد انتقل إلى الشمال القطري عقب نهاية مشواره مع الأهلي، ورغم عدم حصوله على فرص مشاركة كافية، فإن اسمه ارتبط مؤخرًا بإمكانية العودة إلى الفريق الأحمر، وهو ما استبعده شوبير في تصريحاته الأخيرة.