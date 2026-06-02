جمال عبد الحميد: شيكابالا أسطورة مصر وإفريقيا.. ومصطفى شوبير أفضل من والده

يرى جمال عبد الحميد نجم الكرة المصرية السابق، أن مصطفى شوبير اكثر موهبة من والده احمد شوبير، بينما حازم امام اكثر موهبة من وليد صلاح الدين

وقال جمال عبد الحميد في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: مصطفى شوبير موهوب اكتر من أبوه ، وهاني رمزي موهوب، ومصنوع وائل جمعه بس صنعه جميله خليته رقم ١ ف مصر

واضاف: ابراهيم سعيد موهوب اكتر من مدحت عبدالهادي ، وحازم إمام اكتر من وليد صلاح الدين

وتابع: محمد صلاح يفوق شيكابالا عشان عالمي

وصلاح اسطورة العالم والكون ، وشيكابالا اسطورة إفريقيا ومصر



واختتم: وانا مغمض علي ابو جريشه افضل من حسام حسن.. حسام حسن مفيش زيه ف كل حاجه