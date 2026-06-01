قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الدرندلي: بعثة المنتخب تضم 59 فردا فقط ضمن القائمة الرسمية
مفاجأة في أسعار المانجو 2026 .. الكيلو يبدأ من 25 جنيهًا لهذه الأصناف
صبا مبارك تكشف سر مشاركتها في مسلسل ورد على فل وياسمين
رد فعل محمد صلاح عقب إقالة سلوت من ليفربول |شاهد
أسعار الذهب اليوم في مصر 1 يونيو 2026.. تراجع جديد وعيار 21 يفقد 50 جنيهًا
هل ينتهي زمن الذهب؟.. عضو اقتصادية الشيوخ يكشف ما سيحدث للأسواق إذا توقفت الحرب
مصر فوق الجميع.. أحمد موسى: دعم المنتخب في كأس العالم مش اختيار
لبنان: إسرائيل لن تهاجم الضاحية وحزب الله سيوقف هجماته
انتعاش الجنيه المصري.. تراجع جماعي لأشهر العملات العربية والأجنبية اليوم في البنوك
جي إم سي تلمح لمستقبل همر بنسخ أصغر وأكثر عملية لمنافسة برونكو
خبير عسكري: الولايات المتحدة تُصدِّر نحو 43% من حجم الأسلحة على مستوى العالم
تحركات برلمانية لمواجهة خطر الإيبولا.. مطالب بتشديد الرقابة على المنافذ ورفع جاهزية المستشفيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وسط حضور جماهيري حاشد.. دار الكتب تحتفي بمرور 60 عاما على قصيدة الأطلال الخالدة

فعاليات دار الكتب
فعاليات دار الكتب
جمال الشرقاوي

شهدت قاعة الموسيقى التابعة للإدارة المركزية لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور مينا رمزي، إقبالاً جماهيرياً غفيراً ونوعياً منقطع النظير، حيث غصت القاعة بعشاق الطرب الأصيل والنخب الثقافية، وذلك خلال الاحتفالية الثقافية الكبرى التي أقيمت للاحتفاء بمرور 60 عاماً على إطلاق رائعة "الأطلال" الخالدة، وأدارتها الشاعرة نجلاء أحمد حسن.

وافتتحت الاحتفالية رشا أحمد، مديرة قاعة الموسيقى، بكلمة ترحيبية أكدت فيها أن ندوة "الأطلال" تحمل عطر التاريخ وسحر النغم، محتفية بمرور ستة عقود على اللقاء العبقري الذي جمع بين كلمات الشاعر إبراهيم ناجي، وعبقرية ألحان الموسيقار رياض السنباطي، والأداء الأسطوري لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وأشارت إلى أن "الأطلال" ليست مجرد أغنية بل حالة شعورية عابرة للأجيال لا يموت أثرها، بل يزداد جمالاً وقيمة مع مرور السنين، داعية الحضور لامتزاج الكلمة بالنغم واسترجاع صفحات هذا التاريخ المشرف برفقة نخبة من المبدعين والموسيقيين المتواجدين بالحدث.

وفي إطار القراءات النقدية، قدم الشاعر الكبير أحمد سويلم تحليلًا تناول فيه تمكن أم كلثوم اللغوي الفريد المستمد من حفظها للقرآن وإلمامها بالشعر العربي، مما أحدث زلزالاً ارتقى بالذوق الفني والغنائي، وأوضح سويلم أن كوكب الشرق تعاملت مع قصائد الفصحى على مستويين تراثي ومعاصر، مستعرضاً تجارب غنائها لمعاصرين في حياتهم أو بعد رحيلهم، ومنها غناؤها لناجي بعد وفاته بثلاثة عشر عاماً، مع قيامها بدور مزدوج ذكي في انتقاء وتبديل بعض كلمات "الأطلال" لتلائم نبضها الفني كاستبدال لفظة "نبل" بـ "عز".

كما ركز سويلم في المحور الثاني من قراءته على العبقرية العروضية المشتركة التي جمعت أم كلثوم بالملحن رياض السنباطي، وكيفية تطويع بحر الرمل وتفاعيله بسلاسة دون نشاز لحني، كما حدث في مقطع "هل رأى الحب سكارى مثلنا"، وأشار إلى تجلي هذا التناغم الإيقاعي والأدائي في تصرف أم كلثوم بالبناء الدرامي وترتيب المقاطع الصوتية والأبيات وتغيير مواضعها في الأداء الفعلي، خاصة عند الانتقال والجمع والوفاق اللحني بين الكلمات في مواضع مثل "معصمي" و"لدي".

ومن جانبه، شارك الشاعر الكبير أحمد فضل شبلول بورقة نقدية هامة، حيث أكد فيها أن قصيدة "الأطلال"، والتي غنتها أم كلثوم لأول مرة عام 1966، تمثل صرحًا إنسانيًا وجملة فنية ذروية للقصيدة العربية؛ فهي تتجاوز رثاء قصة حب لتصبح بيانًا إنسانيًا عن الفقد والحرية والزمن، وأوضح شبلول أن القصيدة تعتمد بنيوياً على "الدراما المتصاعدة"، إذ تبدأ بمقدمة طللية كلاسيكية عبر كليشيه (يا فؤادي لا تسل أين الهوى)، ثم تنتقل بسلاسة إلى الوصف، وصولاً إلى ذروتها الفنية في مقطع (أعطني حريتي)، لتنتهي بالخمود الفلسفي والتسليم القدري في خاتمتها (يا حبيبي.. كل شيء بقضاء).

وأضاف شبلول، أن النص اعتمد عروضياً على بحر الرمل وتفاعيله وجاءت لغته مزيجاً مبهراً بين الفصحى الجزلة والصور الرومانسية المعبرة عن النهج الابتداعي الرومانسي لمدرسة أبولو، وأشاد باختيار السنباطي لمقام "الهُزام" (المتفرع من السيكاه) الذي منح البناء الهيكلي صبغة الحزن الشجي والوقار في آن واحد، مشيراً إلى أن القصيدة تطرح تساؤلات وجودية حول جدوى الذاكرة وهشاشة الوجود الإنساني التي تعكسها جملة (كان صرحاً من خيال فهوى)، حيث يتحول الحب والصروح إلى "عدم" أو أثر، لتختتم برؤية فلسفية قدرية تمزج بين الصوفية واليأس الوجودي أمام أقدار العاطفة.

وإثراءً للمحتوى التاريخي والتوثيقي للاحتفالية، ألقى الشاعر الكبير جابر البسيوني كلمة موجزة ومكثفة، لخصت الملامح السيرية والرواد لـ "الشاعر الطبيب" إبراهيم ناجي، واصفاً إياه بأنه أحد أهم شعراء الرومانسية في الشعر العربي وأحد رواد جماعة أبولو الشهيرة التي أسسها الدكتور أحمد زكي أبو شادي.

واستعرض البسيوني محطات نشأته التاريخية؛ لافتاً إلى أن ناجي ولد في حي شبرا بالقاهرة مساء يوم 31 ديسمبر 1898، وتوفي في 27 مارس 1953، وكان قد التحق بمدرسة الطب وتخرج فيها عام 1923 م، وتتلمذ في مجال الطب على يد الدكتور علي إبراهيم.

وانتقل البسيوني لتحليل السمات الفنية والموضوعية لقصائده، موضحاً أن شعر إبراهيم ناجي يتميز بقدرة فائقة على تصوير مشاعر الذات الملتحمة بالكائنات والمدركات، وقد تنوعت قصائده بين المنحى الذاتي والجماعي، فضلاً عن كونه كتب في عشرة بحور شعرية كاملة، واختتم البسيوني بالإشارة إلى التميز والخصوصية التاريخية التي أحاطت بـ "الأطلال"، حيث تعددت الأقوال والآراء النقدية حول "الفتاة الملهمة" له في هذه القصيدة ولم تتحدد بشكل قاطع، مؤكداً في الوقت ذاته أن ناجي يبقى دائماً في الذاكرة الأدبية كشاعر عبقري عبّر بالصورة الفنية عن أرفع مشاعر الذات الإنسانية.
وشهدت الاحتفالية أيضاً مشاركة نقدية وموسيقية مميزة من الدكتور عبد الحميد يحيى، الذي أعرب عن سعادته بالمشاركة في ندوة ستينية "الأطلال" لكوكب الشرق أم كلثوم، من تأليف الشاعر الطبيب إبراهيم ناجي وتلحين الموسيقار المبدع رياض السنباطي. وقدم الدكتور يحيى شرحاً وتحليلاً وافياً للبناء اللحني الكامل وتوظيف المقامات الموسيقية عبر مراحل القصيدة الثلاث؛ بدءاً من المقدمة، مروراً بالمتن، وصولاً إلى الختام، موضحاً كيف استطاع الملحن بعبقرية فذة أن يصوّر القصيدة للمستمع كبناء درامي متكامل يبدأ بقصة وينتهي بختام ممهد.

وأشار الدكتور عبد الحميد يحيى في الفقرة الثانية من رؤيته، إلى طبيعة القصيدة وكيفية وصولها بسلاسة وعمق إلى وجدان المتلقي العربي رغم صعوبة كلماتها وتنوع تسلسها الدرامي، مشيداً بما أفاض به السادة الشعراء والأدباء خلال الندوة من معلومات قيمّة ومثمرة، وفي ختام كلمته، ركز يحيى على آليات تجسيد هذا البناء الدرامي واللحني وتصويره للمستمع من خلال لغة الجسد، صوتاً وأداءً وحركة، بما يتيح للمتلقي رسم الصورة الذهنية الكاملة وتخيّل ملامح هذا الصرح الفني الخالد وتذوق أبعاده الإبداعية.

قاعة الموسيقى دار الكتب والوثائق القومية أحمد سويلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

سعر الذهب

انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم

تزايد المخاوف.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى اليوم بعد الضربات الأمريكية الإيرانية

الثانوية العامة

إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026

طلاب

رقم جلوس الصف الثالث الثانوي| التعليم تعلن تطورا عاجلا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

عيد الأضحى المبارك

فعاليات وأنشطة مميزة بمكتبة مصر العامة في أسوان

جامعة الزقازيق

مستشفيات جامعة الزقازيق تستقبل 5098 حالة خلال أيام عيد الأضحى

توريد القمح

ارتفاع إجمالي القمح المورَّد لصوامع الوادي الجديد إلى 547 ألف طن

بالصور

جي إم سي تلمح لمستقبل همر بنسخ أصغر وأكثر عملية لمنافسة برونكو

جي إم سي همر
جي إم سي همر
جي إم سي همر

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

شكرا فيراري على التقليد .. نيسان تعلق بسخرية على لوتشي الكهربائية

لوتشي و ليف
لوتشي و ليف
لوتشي و ليف

أسعار ميتسوبيشي أتراج موديل 2014 المستعملة في مصر

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح ريميكس جديد لأغنية "أنا إنت" بتوقيع الرابر الإسباني المغربي ديلاريو

الشهيد رقيب بهاء جمعة محمود

حكاية بطل| قصى استشهاد رقيب بهاء جمعة محمود.. فيديو

ايوان

عودة إلى الرومانسية.. النجم اللبناني إيوان يختتم ربيع 2026 بـ"بعيش مخنوق"

سعر فستان روبي

فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد