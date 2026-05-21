دار الكتب : أقدم وثيقة لدينا عمرها 900 سنة.. ونمتلك أقدم مصحف في العالم

أكد أسامة طلعت رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، أن الهيئة تضم الأرشيف الوطني الذي يحفظ وثائق الدولة والافراد والملكيات .



وقال أسامة طلعت في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" لدينا اقدم أرشيف وطني في المنطقة وثالث أقدم أرشيف وطني عالميا بعمر 197 عام ".

وتابع أسامة طلعت :" دار الكتب تتلقى يوما وثائق جديدة من الدولة لحفظها في الهيئة ".

وأكمل أسامة طلعت :" المخطوطات يتم معاملتها كأثار "، مضيفا:" أقدم وثيقة في دار الكتب عمرها حوالي 900 سنة ولدينا اقدم مصحف متواجد في العالم واحتفلنا بالانتهاء من ترميمه في 2023 ".

ولفت أسامة طلعت :" دار الكتب لديها رسالة وهي الجمع وحفظ المخطوطات والمصاحف القديمة ".