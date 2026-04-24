رئيس دار الكتب يصطحب قيادات جامعة القاهرة ودار العلوم في جولة بمنفذ البيع

في لفتة تعكس عمق التعاون الأكاديمي والثقافي، اصطحب الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم، في جولة تفقدية داخل منفذ بيع الإصدارات بمقر الهيئة.

رافق الوفد خلال الجولة الدكتور صفوت علي صالح، وكيل كلية دار العلوم لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سليم شوشة، حيث استعرض الدكتور أسامة طلعت أحدث وأهم الإصدارات العلمية والموسوعية التي تضطلع الهيئة بنشرها، مشيراً إلى الدور التنويري الذي تقوم به الدار في إتاحة التراث العربي والإنتاج الفكري المتميز للباحثين والجمهور.



وخلال الجولة، أعلن الدكتور أسامة طلعت عن تقديم خصم خاص بمناسبة اليوم العالمي للكتاب يصل إلى 30%على كافة إصدارات الهيئة، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي تيسيراً على الطلاب والباحثين وتشجيعاً للقراءة واقتناء الكتاب في عيده العالمي، وهو ما لاقى استحساناً كبيراً من قيادات جامعة القاهرة الذين أشادوا بجودة الإصدارات وتنوعها، وما تمثله من قيمة مضافة للمكتبة العربية.

تأتي هذه الجولة على هامش فعاليات "الملتقى العلمي الأول" الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع كلية دار العلوم، لتؤكد تلاحم المؤسسات الثقافية والأكاديمية في نشر المعرفة وحفظ الهوية المصرية.