رئيس دار الكتب: توجيهات رئاسية لتعزيز رقمنة التراث وحفظ الوثائق التاريخية

أكد الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، أن زيارة وزيرة الثقافة الأخيرة للهيئة جاءت في إطار متابعة أعمال التطوير والتفقد، مع التركيز على جهود رقمنة الكتب والمطبوعات التي تُنفذ بشكل مكثف ومتواصل.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية والحكومة بضرورة دعم دار الكتب والوثائق القومية وتعزيز دورها في حفظ التراث الثقافي والتاريخي لمصر، باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية المعنية بتوثيق الذاكرة المصرية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن العمل يجري على جمع وحفظ الوثائق المهمة من مختلف العصور التاريخية، مع الاهتمام بعملية أرشفتها ورقمنتها لضمان صونها وإتاحتها للأجيال القادمة بأحدث الوسائل التقنية.