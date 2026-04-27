جيهان زكي : اهتمام كبير بتطوير البنية العلمية والتقنية لدار الكتب

قامت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اليوم بزيارة تفقدية إلى دار الكتب والوثائق القومية، وكان في استقبالها الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لدار الكتب والوثائق القومية، وذلك في إطار متابعة جهود الوزارة لحماية التراث الوثائقي وتطوير آليات العمل بالمؤسسات الثقافية.



وشملت الزيارة تفقد معمل المسح الرقمي بدار الوثائق، حيث تابعت أعمال رقمنة السجلات والوثائق، حيث يحتوى المعمل على أحدث أجهزة المسح الضوئي للوثائق بأحجامها المختلفة وكذلك الخرائط، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بحفظ التراث خاصة الوثائق.



وأدارت الدكتورة جيهان زكي حوارًا مع عدد من المتخصصين داخل المعمل، واستمعت منهم إلى شرح تفصيلي حول مراحل الحفظ المختلفة، والتحديات الفنية التي تواجه فرق العمل، إلى جانب جهود الدار في مجال الرقمنة وحفظ الوثائق وإتاحتها للأجيال المقبلة.



وأكدت الدكتورة جيهان زكي، خلال الجولة، أن معمل المسح الرقمى بدار الكتب والوثائق القومية يمثل خط الدفاع الأول عن الذاكرة الوطنية، مشيدة بما يقوم به المتخصصون من جهد دقيق لحماية الوثائق والمخطوطات التي توثق تاريخ مصر الحضاري والثقافي، مشيرة إلى أن دار الكتب والوثائق القومية ليست مجرد مؤسسة لحفظ الوثائق، بل صرح معرفي وحضاري يقوم بدور محوري في صون الذاكرة الوطنية، ودعم البحث العلمي، وإتاحة التراث للأجيال الجديدة، وهو ما يتعزز اليوم من خلال جهود الرقمنة والتطوير المستمر.



وشددت وزيرة الثقافة على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بتطوير البنية العلمية والتقنية لدار الكتب، ودعم مشروعات الحفظ والترميم والرقمنة، بما يواكب التطورات العالمية في إدارة التراث الوثائقي، ويعزز من دور الدار كإحدى أهم المؤسسات الثقافية والعلمية في مصر والمنطقة.